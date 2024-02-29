عاجل| خروج آخر مستشفى في شمال غزة عن الخدمة

وفقا لمصدر طبية تابعة لحركة «حماس»، تأكد أن مستشفى كمال عدوان الذي يعد آخر مستشفى في شمال غزة، قد خرج عن الخدمة.

وحسب المصادر الطبية، تقول إن سكان شمال قطاع غزة لا يوجد لديهم أي خدمات صحية نتيجة توقف مولد مستشفى كمال عدوان عن العمل.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية في 18 فبراير الجاري، عن خروج ثاني أكبر مستشفى في القطاع عن الخدمة، مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي، تبين أنها سجلت نحو 500 هجوم على منشآت الرعاية الصحية في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث شنّت "حماس" هجوما غير مسبوق على إسرائيل.