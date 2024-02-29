نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير بمعدل 3.2 بالمئة

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن النمو كان أقل من التقديرات الأولية.

وذكرت الوزارة أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي نموا بمعدل 3.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية 3.3 بالمئة.

وتعكس البيانات تراجع الإنفاق الاستثماري للمخزون في القطاع الخاص وانخفاض الإنفاق الحكومي إلى جانب ارتفاع قيمة الواردات والتي يتم خصمها من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى صعيد التضخم قالت الوزارة إن معدل الزيادة في أسعار المستهلك خلال الربع الأخير كان 1.8 بالمئة وفقا للقراءة النهائية مقابل 1.7 بالمئة وفقا للقراءة الأولية، في حين ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا إلى 2.1 بالمئة في الوقت الذي أشارت فيه التقديرات الأولية إلى ارتفاعه بنسبة 2 بالمئة.