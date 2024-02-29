تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 83.46 دولارا للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضًا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 83.46 دولارًا للبرميل.

 

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.24 دولارًا للبرميل.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.

 

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة 2.7 مليون برميل.

Elfagr.org

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