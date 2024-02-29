منتدى الأعمال التركي السعودي ينطلق الاثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات منتدى الأعمال التركي السعودي الذي تنظمه غرفة الرياض، بمشاركة أكثر من 200 شركة تركية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المنتدى يأتي استكمالًا لجهود التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، والتي كانت قد تمت خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد بإسطنبول في أكتوبر 2023م بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.

وأضافت أن المنتدى سيشهد إقامة معرض مصاحب للمنتجات التركية، إلى جانب لقاءات ثنائية للشركات التركية مع رجال وسيدات الأعمال.

وقالت إن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل ما يتوافر من فرص واعدة في اقتصاد الدولتين، ويشكل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي التركي الذي بلغ العام 2023م أكثر من 26 مليار ريال إلى مستويات أكبر.