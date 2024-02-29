منتدى الأعمال التركي السعودي ينطلق الاثنين المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر

تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات منتدى الأعمال التركي السعودي الذي تنظمه غرفة الرياض، بمشاركة أكثر من 200 شركة تركية.

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن المنتدى يأتي استكمالًا لجهود التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، والتي كانت قد تمت خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد بإسطنبول في أكتوبر 2023م بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.

 

وأضافت أن المنتدى سيشهد إقامة معرض مصاحب للمنتجات التركية، إلى جانب لقاءات ثنائية للشركات التركية مع رجال وسيدات الأعمال.

 

وقالت إن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل ما يتوافر من فرص واعدة في اقتصاد الدولتين، ويشكل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري السعودي التركي الذي بلغ العام 2023م أكثر من 26 مليار ريال إلى مستويات أكبر.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| مدبولي يعلن تسلم مصر 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.. ومثلهم غدا

عاجل.. أول رد من رونالدو بعد قرار الإتحاد السعودي بإيقافه

عاجل.. رد ناري من الزمالك على "شتيمة" إمام عاشور للأهلي

عاجل.. غياب نجم الأهلي عن مباراة يانج أفريكانز وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

كلوب: لا تغلقوا الباب أمام شباب ليفربول

عاجل| انخفاض 25% في أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق

"أخوه بيتحرش بمراته".. قرار النيابة ضد قاتل شقيقه طعنًا بالنزهة

‏رويترز: إسرائيل تصنف 650 فدانا من الأراضي في الضفة الغربية كأراضي مملوكة للدولة