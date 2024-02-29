المطران عطا الله حنا: " نتمنى ان تتواصل الهدنة القائمة في غزة وصولا إلى وقف شامل للحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار "



قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نقدر ونثمن عاليا الجهود المبذولة من اجل إنهاء هذه الحرب الدموية وتمديد الهدنة حتى نصل إلى وقف شامل لاطلاق النار ووقف لهذا العدوان الدموي الذي تعرض له شعبنا في غزة الابية.

وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن غزة ووقف العدوان فإننا نشهد تصعيدا غير مسبوق في الضفة الغربية فقد ازدادت حدة الاقتحامات والاعتقالات والممارسات الظالمة في نابلس وجنين ومخيمها وطولكرم وبيت لحم ومحافظتها كما وفي غيرها من المدن والبلدات الفلسطينية، وهذا ان دل على شيء فهو يشير إلى ان الاحتلال ممعن في سياساته الهادفة للتنكيل بشعبنا الفلسطيني، وفي الوقت الذي فيه يتم الحديث عن غزة يجب ان يتم الحديث ايضا عن الضفة وعن القدس لان شعبنا الفلسطيني هو شعب واحد لا يتجزأ في اي مكان في هذه البقعة المباركة من العالم.

نقف إلى جانب اهلنا في غزة ونطالب بوقف كلي للعدوان ونطالب ايضا بوقف الممارسات الظالمة بحق شعبنا في الضفة وكأنهم اصبحوا لقمة سائغة للاحتلال وهذه ممارسات تدل على عدوانية هذا الاحتلال وقمعه وتآمره على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

ان الهدنة القائمة حاليا في غزة نتمنى ان تتواصل وصولا إلى وقف شامل للعدوان وذلك حقنا للدماء ووقفا للدمار.