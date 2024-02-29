رئيس اساقفة سبسطية " كان الله في عون اهلنا في غزة المنكوبة "



قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نوجه مجددا نداء حارا إلى كافة اولئك الذين يتحلون بالقيم الاخلاقية والانسانية والحضارية في عالمنا بضرورة ان يعملوا كل من موقعه من اجل ان تتوقف هذه الحرب والتي ادت إلى الكثير من المآسي الانسانية في غزة.

لا يجوز ان تستمر هذه الحرب اكثر فقد خلفت دمارا ودماء وآلاما واحزانا ومعاناة كبيرة فالدمار منتشر في كل مكان والالام والاحزان موجودة في كل زاوية من زوايا القطاع، وشعبنا في غزة لا يستحق ان يعامل بهذه القسوة وبهذه الهمجية.

فلتتوقف الحرب الان الان وليس غدا ونحن نسمع عن هدنة لعدة ايام وهذا امر حسن ولكن ما نتمناه ونطالب به هو ان تتوقف الحرب بشكل كلي حقنا للدماء ووقفا للدمار.