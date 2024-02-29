الكنيسة تحتفل بذكرى القديس إيفيراردو دي ستاهليك راهب في تشومبد



تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس إيفيراردو دي ستاهليك راهب في تشومبد، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن

ولد إيفيراردو لعائلة كونتات ستاهليك، وبعد أن خدم كوصيف شرف في قصرهايدلبرغ. أراد أن ينضم إلى الرهبنة السيسترسيًة في دير شويناو، الذي كان قريبًا من مدينته، لكن لم يتم قبوله لأنه لم يكمل دراسته. ومع ذلك لم يتخل عن فكرة الرهبنة. وفي سن السادسة عشرة، تقاعد في محبسه (قلاية) شيدها بنفسه في تشومبد، بالقرب من سيمنرن، في أبرشية ماينز. وبعد ذلك أراد أن يؤسس ديرًا للراهبات السيسترسيات. وكان الأباتي أرنولد من إيبرباخ هو مرشده الروحي، فمنحه دير يقع في أبرشية ماينز، كما أرسل إليه مجموعة من الراهبات من دير مارينهاوزن، بالقرب من روديشين في نفس الأبرشية التي كان مسؤولًا عنها. وهكذا وُلد دير تشومبد (أو كوميدا)، الذي كان أيضًا خاضعًا لرئيس دير إيبرباخ. وعندما تم قبوله في الرهبنة السيسترسيًة بشكل رسمي. ارتدى الثوب الرهباني وبعد سنوات قضاها في التكوين العلمي والروحي، سيم شماسًا ثم كاهنًا، فعين الأب إيفيرارد مرشدًا روحيًا للراهبات، وانضمت اليه اثنين من اخواته البنات وصرنا راهبات سيسترسيًات، انضم إليه أخ بعد ذلك بصفته أخًا علمانيًا في كوميدا. بعد صراع طويل مع المرض، توفي إيفيراردو بسيرة القداسة عن عمر يناهز ثمانية وعشرين عامًا، في 30 نوفمبر 1191، ودُفن في كنيسة الدير. بعد أن تم هدم دير كوميدا عام 1566، تم نقل رفاته إلى دير هيمرود.