الاقباط يحتفلون بعيد جميع قديسين الرهبنة الفرنسسكانية ( الساروفية)



تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى عيد جميع قديسين الرهبنة الفرنسسكانية ( الساروفية)، وبهذه المناسبة أطلق الأب / وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن

'أننا نحتفل في هذا اليوم بعيد جميع القديسين الفرنسيسكان ترجع اهميته وتكريمه إلى ان البابا اونوريوس الثالث في هذا اليوم، أي يوم 29 نوفمبر1223م، تحديدا قد اعتمد قانون الرهبنة الفرنسيسكانية رسميًا، ومن هنا بدأت الحياة الرهبانية الفرنسيسكانية وتعاليمها كما ان النسخة الاصلية للقانون لا تزال محفوظة حتي اليوم في كنيسة القديس فرنسيس الكبري بمدينة أسيزي.

ان ازدهار الرهبنة الفرنسيسكانية ونموها نموها وانتشارها إلى إنه ا كانت في كل وقت وجيل مركز وشعاع ونور وحياة روحية انجيلية اصيلة فأبنائها من الرهبانيات الثلاث كانوا من كافة الطبقات الاجتماعية ومن جميع الاجناس والشعوب وكان منهم الشهداء والعلماء والاخوة والعذاري والعلمانيون من الجنسين، فكل هذه الاعداد من الزاهدين من حياة الدنيا احاطت بالأب الساروفي القديس فرنسيس ذلك الفقير الاكبر الذي نال في جسده سمات المسيح المصلوب، جميع القديسين الفرنسيسكان،

في إورشليم المقدسة أمنا، هنالك بين يديك يحل موكب إخوتنا القديسين، وبحمد اسمك، على الدوام يسجون. ونحن المسافرين في طرق الأرض، بهدى الإيمان والرجاء، فكلنا اغتباط بما ناله أولئك من المجد السامي الرفيع، بعد أ، كانوا أبناء لكنيستنا المجاهدة، بهم نجد سندًا لضعفنا، وقدوة لحياتنا، وباعثًا على أن نسرع إلى ملاقاتهم، في مدينة العلي الأبدية.