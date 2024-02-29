مطران فلسطيني: " ان الحرب يدفع فاتورتها الابرياء المدنيون "



قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا لن نألو جهدا من توجيه نداءاتنا ومناشداتنا المستمرة والمتواصلة لكافة الجهات في عالمنا سواء الدينية أو الحقوقية أو الانسانية بضرورة العمل على وقف هذا العدوان الهمجي الذي يتعرض له اهلنا في غزة الابية.

إنه ا مشاهد مروعة فالدمار في كل مكان والدماء والاحزان والدموع منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع وكأنه محكوم على اهلنا هناك بأن يعيشوا بشكل دائم ومستمر في اجواء النكبة والمظالم والاعتدءات المستمرة والمتواصلة، إنه ا سادس حرب يتعرض لها اهلنا في القطاع ولكن يبدو إنه ا الاكثر شراسة وعداونية وخرابا فإلى اين نحن ذاهبون مع هذا العدوان الذي يدمر ويقتل ويستهدف المدنيين دون اي وازع انساني أو اخلاقي.

رسالتنا إلى دعاة السلام في العالم بأن صوتكم يجب ان يكون عاليا مطالبا بوقف هذه الحرب فعن اي سلام نتحدث عندما تغيب العدالة والعدالة مغيبة في بلادنا ومنذ سنوات طويلة.

مطلبنا ونداءنا ورسالتنا إلى كل شعوب الارض فليكن موقفنا واضحا وصوتنا جريئا " اوقفوا الحرب " حقنا للدماء ووقفا للدمار.

لسنا دعاة حروب وقتل وارهاب وتنكيل بالانسان فالانسان عندنا هو انسان له كرامته التي يجب ان تصان واهل غزة يحق لهم ان ينعموا بالحياة والا يعيشوا في اجواء الحرب والالام والاحزان والنكبات والنكسات بشكل مستمر ومتواصل.

لا اجد كلمات لائقة لوصف ما يحدث حاليا في غزة فهل هي نكبة جديدة أو تطهير عرقي أو عدوان همجي أو محاولة لتهجير من كانوا اصلا مهجرين منذ عام 1948.

تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث في غزة اليوم والله نسأل بأن ينيرعقول من يتحكمون بمصائر البشر لكي يكونوا اكثر انسانية ورحمة ولكي يعملوا على وقف هذه الحرب التي يدفع فاتورتها الابرياء وخاصة الاطفال والكبار والصغار.