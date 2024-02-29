تضامنا مع فلسطين.. حنا: نوجه رسالة وفاء ومحبة وتقدير لكافة الاحرار في عالمنا



قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نبعث ومن القدس برسالة الوفاء والمحبة والتقدير إلى كافة الاحرار في عالمنا مناصري القضية الفلسطينية والمدافعين عنها والذين خرجوا خلال الايام المنصرمة إلى كافة الباحات والساحات والشوارع العامة في مختلف عواصم العالم منددين بالعدوان ومطالبين بأن تتوقف الحرب التي يتعرض لها اهلنا في غزة.

ان هؤلاء الاحرار وهم ينتمون إلى كافة الاديان والاعراق انما يجسدون بمواقفهم اسمى القيم الاخلاقية والنبيلة.

ان تكون انسانا هذا يعني انك يجب ان تكون مع فلسطين وشعبها المظلوم اما الذين فقدوا انسانيتهم فهم في مكان آخر وهم يؤازرون من يقتل ابناء شعبنا ومن يتآمرعلى قضية ابناء هذا الشعب العادلة ونتمنى ان تتسع رقعة اصدقاء الشعب الفلسطيني في سائر ارجاء العالم.

ان ابناء شعبنا الفلسطيني هم متمسكون بانتماءهم الوطني ومدافعين عن عدالة قضيتهم ولن يستسلموا للابتزازات والضغوطات والمؤامرات ايا كان شكلها وايا كانت الجهة التي تقوم بها، فهم متمسكون بثوابتهم وانتماءهم لوطنهم ولايضيع حق وراءه مطالب والفلسطينيون هم الذين سوف ينتصرون في النهاية لان قضيتهم هي انبل واعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث.