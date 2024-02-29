مطران فلسطيني: " فللتوقف الحرب التي خلفت الكثير من المآسي الانسانية والتي لا يمكن وصفها بالكلمات "



دعا سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إلى ان تتظافر كافة الجهود في كافة ارجاء العالم من اجل وقف هذه الحرب التي تستهدف المدنيين والابرياء في غزة، فلم يعد بإمكاننا تحمل مشاهد الدمار والموت والشهداء.

ان هنالك انعطافة وتحولا دراماتيكيا في الرأي العام العالمي تجاه ما يحدث في غزة وبات الكثيرون يتساءلون ما ذنب الاطفال وما ذنب المدنيين لكي يقتلوا بهذه الهمجية واعتقد بأن كافة الاحرار في عالمنا في مشارق الارض ومغاربها يجب ان يرفعوا الصوت عاليا وان يكون موقفهم موحدا ورسالتهم واضحة بأن " أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار ".

لسنا دعاة قتل وحروب وارهاب وامتهان للكرامة الانسانية ونتضامن مع كافة ضحايا الحروب بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم الدينية أو العرقية فالانسان بالنسبة الينا هو انسان بالدرجة الاولى وهو خليقة الله ويجب ان تصان حياته ومن يعتدي على الحياة الانسانية انما يعتدي على الارادة الالهية.

نتمنى ونطالب بأن تتوقف الحرب فليس مطلوبا فقط هدنة محددة لعدة ايام وان كانت شيئا ايجابيا ولكن ما هو مطلوب ان تتوقف هذه الحرب بشكل كلي فالمآسي الانسانية في غزة لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري وقد تمت اعادة غزة سنوات إلى الوراء، فالدمار في كل مكان والاحزان والدموع في كل مكان، ولا توجد هنالك في غزة عائلة الا وفقدت بعضا من افرادها، أما الاطفال الشهداء وخاصة الاطفال الخدج في المستشفيات فهذا مشهد لن ينساه العالم بأسره، فهل من المنطق ان يدفع الاطفال فاتورة الحرب وان يموتوا بهذه الطريقة المروعة وذنبهم الوحيد انهم ولدوا في غزة.

من القدس اقول لكافة الاحرار في عالمنا فلنرفع الصوت عاليا معا وسويا قائلين وهاتفين " فلتتوقف الحرب اليوم اليوم وليس غدا ".