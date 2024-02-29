موقف رمضان صبحي من العودة إلى الأهلي

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن الربط بين أزمة محمود الخطيب مع تركي آل الشيخ في وقت سابق وحضور نهائي كأس مصر غير موضوعي، لأن هناك حدث رسمي من تنظيم (موسم الرياض) وتم توجيه الدعوة بشكل رسمي لرئيسي الأهلي والزمالك للتواجد بصفة طبيعية في اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك علاقة قوية بين مصر والسعودية، والقيمة التسويقية لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك سيكون كبير للغاية، مثلما حظت مواجهة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية".

واضاف: "ديربي الاهلي والزمالك سيكون مكسب ايضا لموسم الرياض، وهناك منفعة متبادلة بين مصر والسعودية بكل تأكيد".

وأكمل: "من الصعب عودة رمضان صبحي إلى الأهلي، قد يكون هناك من طرح الفكرة، ومن الصعب أن يتواجد كهربا في معسكر منتخب مصر القادم خصوصا أنه غائب منذ فترة طويلة عن المباريات، وسيكون من الصعب أن يضمه حسام حسن، واستبعاده من لقاء الأهلي أمام بلدية المحلة بسبب عدم سفر كهربا إلى غانا".

وزاد: "الموقف فيه اختبار لكهربا ومدى ثباته الانفعالي في الفترة الحالية بعد قرار استبعاده، وموقف كولر بالنسبة لي ايجابي لأن هذه الامور هي سبب نجاح الفرق، وفي الوضوع الحالي وسام أبوعلي هو الأفضل لقيادة هجوم الأهلي في المباريات المقبلة".