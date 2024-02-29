مطران فلسطيني: " نرفض استهداف القنوات ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي



قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع قناة الميادين والتي يبدو إنه سوف يتم ملاحقتها وملاحقة مراسليها والعاملين فيها في فلسطين وذلك بسبب تغطيتها للحرب في غزة، كما إنه هنالك استهدافا لعدد من وسائل الاعلام المختلفة وهنالك ملاحقة لعدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتم ملاحقتهم واعتقالهم ومعاقبتهم بسبب كتاباتهم حول الحرب على غزة.

انني اعتقد بأن ملاحقة وسائل الاعلام ومن يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي انما هي علامة ضعف وليست علامة قوة ويبدو انهم يخافون من الصورة اكثر من اي شيء اخر اذ انهم لا يريدون ان تصل الصورة الحقيقية لكافة ارجاء العالم.

في الماضي كانت تُرتكب المجازر بحق شعبنا دون اي تغطية اعلامية اما اليوم فكل شيء يحظى بالتغطية الاعلامية وفي كثير من الاحيان على الهواء مباشرة، وهذا يحرج المعتدين ومؤازريهم وداعميهم.

اننا نستنكر هذه الحملة على قناة الميادين وعلى غيرها من الوسائل الاعلامية التي تبرز الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا ونعتبر هذا جزءا من العدوان والمخطط الهادف لتصفية القضية فهم يريدون اسكات الاصوات المنادية بالحق والعدالة ونصرة شعبنا.

لسنا دعاة عنف وارهاب وقتل بل دعاة حق وسلام وعدالة ويجب ان تصل الصورة الحقيقية لكل شعوب العالم لكي يدرك الجميع بأنه لا يمكن ان يكون هنالك سلام حقيقي بغياب العدالة والعدالة مغيبة ما دام هنالك قمع واضطهاد واستهداف لشعبنا.