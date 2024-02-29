استعد لشهر رمضان 2024: مواقع معارض أهلاً رمضان في الدقهلية مع تخفيضات وخصومات مغرية قبل حلول الشهر الفضيل

استعد لشهر رمضان 2024: مواقع معارض أهلًا رمضان في الدقهلية مع تخفيضات وخصومات مغرية قبل حلول الشهر الفضيل.. من المقرر أن تقوم محافظة الدقهلية بإفتتاح 21 معرضا في الأيام القليلة المقبلة حيث ستكون هذه المعارض متاحة في جميع مدن ومراكز المحافظة سيتم عرض مجموعة من معارض أهلًا رمضان 2024 بأفضل الأسعار مقارنةً بالمتاجر الأخرى مع تخفيضات تتراوح بين 20% و35% تم تحديد مواقع المعارض والآن يتم التحضير لافتتاحها في جميع أنحاء المحافظة تأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة الدقهلية لتقديم السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الضغوط عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر وغيرها من الدول العربية وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لمواجهة الغلاء وتقليل أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وللحد من جشع التجار.

اماكن معارض اهلا رمضان في الدقهلية 2024

سيتم افتتاح معارض أهلًا رمضان في محافظة الدقهلية لعام 2024 ونحن هنا سنقدم لكم قائمة بأماكن هذه المعارض في المحافظة يبلغ عددها 21 معرضًا وهي كالتالي:-

استعد لشهر رمضان 2024: مواقع معارض أهلًا رمضان في الدقهلية مع تخفيضات وخصومات مغرية قبل حلول الشهر الفضيل

مدينة بالجمالية

مدينة المنزلة

مدينة المطرية

مدينة السنبلاوين

مدينة ميت غمر

مدينة اجا

مدينة بتمي الأمديد

مدينة منية النصر

مدينة بنى عبيد

مدينة دكرنس

مدينة شربين

مدينة ميت سلسيل

مدينة طلخا

مدينة نبروه

مدينة بلقاس

مدينة جمصة

مدينة الكردي

مدينة محلة الدمنة

مدينة المنصورة – شارع بورسعيد

مدينة المنصورة – شارع الجيش

مدينة المنصورة – شارع عبد السلام عارف

هذه المعارض تأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير مستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة وبجودة عالية لسكان المحافظة وتهدف إلى تسهيل عملية توفير احتياجاتهم الأساسية خلال هذا الشهر المبارك.