المطران عطا الله حنا: " القدس مستهدفة اليوم اكثر من اي وقت مضى "



قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يُخطط لمدينة القدس لا يمكن ان يستوعبه عقل بشري ففي هذه الاوقات العصيبة التي نعيشها فإن السلطات الاحتلالية تخطط شيئا ما لمدينة القدس والمستوطنون يجولون ويصولون في البلدة القديمة ويسعون لبسط هيمنتهم وسياساتهم وارادتهم وما يخطط للحضور المسيحي ايضا انما هو امر في غاية الخطورة، فمن باب الجديد ومرورا بباب الخليل ووصولا للحي الارمني هنالك استهداف ممنهج للحضور المسيحي العريق والاصيل في هذه المدينة المقدسة.

اما ما يتعرض له المسجد الاقصى فهو يعنينا بشكل مباشر واستهداف هذا المكان المقدس ليس استهدافا للمسلمين لوحدهم بل هو استهداف للشعب الفلسطيني كله كما ان استهداف الاوقاف المسيحية انما هي استهداف للكل الفلسطيني.

القدس في خطر شديد وقد اكدنا مرارا وتكرارا بأن القدس تتعرض لمؤامرات غير مسبوقة وقد ازدادت حدتها في زمن الحرب ولذلك وجب علينا ان نكون يقظين ومدركين بأن القدس في خطر شديد ويجب ان نعمل من اجل الحفاظ عليها وعلى طابعها وهويتها وتاريخها وتراثها فهي امانة في اعناقنا جميعا.

كما اننا نناشد الاقطار العربية كلها بضرورة ان تولي اهتماما بالقدس وما يحدث فيها، وهنالك من الفلسطينيين من فقدوا الامل بهذه الامة حيث احدهم همس في اذني قائلا: "من لم يتحرك من اجل غزة لا تنتظر ان يتحرك من اجل القدس"، ونحن بدورنا نقول بأننا لن نألو جهدا بتذكيرالعرب بواجباتهم تجاه مدينة القدس حاضنة اهم مقدساتنا المسيحية والاسلامية المستهدفة اليوم اكثر من اي وقت مضى.