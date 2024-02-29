من هو القديس سيلفسترو جوزوليني – آباتي الذي يحتفل به الكاثوليك؟

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس سيلفسترو جوزوليني – آباتي، وبهذه المناسبة أطلق الأب / وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن تمت كتابة حياة القديس سيلفسترو الشاملة والموثوقة على ما يبدو بعد ما يقرب من خمسة عشر عامًا من وفاته على يد معاصره أندريا دي جياكومو.

ولد سيلفسترو غوزوليني نحو عام 1177م،في أوسيمو وهي بلدة تقع في تلال منطقة ماركي، بالقرب من البحر الأدرياتيكي، جنوب أنكونا. كان شابا أنيقا، نبيل الأسرة والمشاعر. كان والده غيسليريو خبيرًا في القانون المدني، وكان يحلم بمستقبل باهر لابنه، ولهذا السبب، بعد أن أنهى دراسته في أوسيمو، أرسله للدراسة في بولونيا ثم في بادوا. بدء الشاب سلفسترو في حضور دورات اللاهوت لدراسة الكتاب المقدس، وبعد صلاة عميقة وبمساعدة مرشده الروحي، نضجت دعوته في تكريس نفسه لله. لكنه وجد العقبة التي لا يمكن التغلب عليها تتمثل في والده، الذي قيل إنه رفض التحدث معه لمدة عشر سنوات.

في النهاية، انتصر سيلفسترو، وربما بدعم من والدته بيانكا، ودخل المعهد لتكوين الكهنة في كنيسة أوسيمو. كما حصل على إعفاء من مصاريف الدراسة من الأسقف، نظرًا لأن والده حرمه من الميراث. اشتعل الشاب سلفسترو بغيرة رسولية قوية للرب، وجد قوته في الصلاة وفى التأمل بكلمة الرب. وكان يعيش بتعاليم الانجيل المقدس، ولهذا كان محبوبًا وعزيزًا على الله والشعب. وعندما راي الأسقف تقشف سيلفسترو الشديد، وأنه لم يستجيب لاوامره، جعله يترك المعهد الكهنوتي، وجد سيلفسترو نفسه وحيدًا سجينًا في مسقط رأسه. لكنه لم يثبط عزيمته. واشتعل أكثر فأكثر بمحبة يسوع المسيح. وعندها ولدت في صدره الرغبة في ترك كل شيء والخلوة مع الله. جاء الدافع لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة ذات يوم عندما أراد، خلال جنازة أحد النبلاء، أن ينظر داخل المقبرة الجماعية. وهناك رأى خراب الموت على وجهه.. أصيب سيلفسترو بالرعب ثم فكر: «ما كان أنا، وما هو سأكون». وكان صدى كلمات يسوع أيضًا في قلبه: «من أراد أن يتبعني، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني (متى 16، 24)". قرر سيلفسترو التخلي عن كل شيء والذهاب إلى العزلة. لقد أسر إلى صديقه أندريا الذي رافقه نحو الجبال على حصانه. ثم استمر سيلفسترو بمفرده وخاض تجربة الناسك في الكهوف المختلفة. ولكنه رأى عدة مرات في رؤيا المكان الذي أشار إليه الله بنفسه. ثم ذهب حتى جولا ديلا روسا، ووصل إلى كهف يسمى جروتافوتشيلي وقال:" وقال: «هنا تكون راحتي، هنا أسكن"، كما قال المرنم داود في المزمور 131آيه 14. هناك بدأ رجل الله حياة النسك بعبادة صارمة وشديدة: الصلاة والصوم والتكفير عن الذنب. في بعض الأحيان كان يأكل الأعشاب النيئة فقط. لقد ألهب روح الرب قلبه بشكل متزايد بالحب الإلهي وملأه أيضًا بمواهبه الكاريزمية. لم يعد سيلفسترو يعيش حسب الجسد والعالم. لقد كان كما لو وُلد من جديد، لقد أصبح "خليقة جديدة". وأخيرًا عاش راضيًا في نفسه، سعيدًا بتنفيذ مشيئة الله المقدسة، وبقي ثلاث سنوات وحيدًا مع إلهه في هذا المكان المقدس. هناك «كان يشتاق كل يوم، بكل فكره ورغبته، إلى التمتع بالحياة السماوية».، لقد جاء كما لو كان قد تحول، وليس فقط داخليًا. لقد بدا الآن كالنبي موسى على جبل الله المقدس، وأشرق جمال روحه أيضًا على وجهه الملائكي. في أحد الأيام، تم اكتشاف رجل الله من قبل بعض رجال سيد كاستيليتا. ومنذ ذلك الحين بدأ الناس يأتون إليه لطلب الصلاة والمشورة الروحية. وكان يستمع للجميع ويشجعهم ويمنحهم مشورات إنجيلية،وهو: ما يناله الراهب من الحكمة في التأمل في أمور الله، يعلنه لإخوته للبنيان. وكان هناك أيضًا أولئك الذين طلبوا بإصرار البقاء في مكان السلام هذا لمشاركتة تلك الخبرة الرائعة للحياة الروحية. كان على الأخ سيلفستر الآن أن يقرر وينظم مجتمعًا رهبانيًا. ولكن بأي قانون وبأي ثوب رهباني؟ وكان يصلي كثيرًا من أجل هذا، وبينما هو يصلي، جاءه بعض القديسين من السماء. واحدًا تلو الآخر، دعوه بلطف لقبول قانونهم وثوبهم. لكنه أحنى رأسه وظل صامتا. فظهر له شيخ جليل، محاطًا ببعض الرهبان، الذين ألحوا عليه بإصرار على قبول قانونه ودساتيره وثوبه الرهباني كان القديس بنديكتوس. ابتهج سيلفسترو بروحه، وأجاب مملوءًا بالفرح: «أشكرك أيها الأب الموقر، أنا خادمك غير المستحق، لأنك أتيت لزيارتي عندما كان قلبي مضطربًا. سأفعل كما تقترح." ثم ذهب القديس الناسك إلى راهب بالمنطقة اسمه بيترو، وألبسه الثوب الرهباني. أخيرًا، بعد أن اشترى كتابًا عن القواعد الرهبانية، أسس أول محبسة صغيرة، تعيش فيها الحياة الرهبانية، في ذلك المكان الذي تقدس بحضوره، وأهداها للسيدة العذراء مريم المباركة، التي أحب أن يدعوها "ملكة الرحمة.

كما أراد المكرّم أندريا دي جياكومو، كاتب سيرته، أن ينقل إلينا سمات قديسنا: «كان جميل المنظر، عفيف الجسد، دمثًا في الحديث، معروفًا بالحكمة والاعتدال، غيورًا بالمحبة، صبورًا، ومتواضع وثابت باختصار، كان يزدهر أمام الرب بكل أنواع الفضائل". وبعد فترة قضاها داخل الحياة الرهبانية الجماعية مصحوبة بالصلاة والصوم، شعر سيلفيترو في داخله بالحنين إلى حياة الناسك، فقام بوادع إخوته، انطلق وحيدًا بين الجبال، واتجه نحو فابريانو. تسلق جبل فانو وتوقف على رف صغير بالقرب من نبع. إنه مصدر فيمبريسي. كان المكان جميلا. وهناك أراد القديس أن يبني كوخًا متكئًا على الجبل، فعاش حياته النسكية، منغمسًا في الطبيعة المترفة وفي الصلاة من القلب، وأمضى وقته في سلام متأملًا في الأمور الروحية.

ولكن في أحد الأيام، اكتشفه بعض الناس بينما كان جالسًا بالقرب من النبع، يطعم نفسه بخبز الشعير. كان الذئب يرافقه. وأوضح لهم القديس الحقيقة لأنهم كانوا خائفين أيضًا: «منذ أن وجدت نفسي في هذا المكان المنعزل، كان الذئب يحرس قلايتي، مثل الحارس الأمين. إنه يطيعني في كل وقت، فيجتنب ما نهاه عنه، ويؤدي ما يؤمر به في وقته». وبأمر القديس، ابتعد الذئب على الفور مطيعًا.

في الواقع، يتابع كاتب سيرته، بما أن روحه كانت خاضعة تمامًا للخالق، دون إهمال أي وصية إلهية، فقد بدا أنه حصل على السيادة القديمة، الممنوحة للإنسان الأول، على جميع المخلوقات غير المعقولة». وهذه بلا شك علامة واضحة على أن رجل الله قد نال نعمة البراءة الأصلية.

وانتشرت شهرته الآن في جميع أنحاء وادي إسينو وخارجه. قرر بعض مواطني فابريانو، بعد أن رأوا فضائله،والمعجزات التي تتم على يده، التبرع له بالجرف المحيط بنبع فيمبريسي، حيث عاش بسلام.

وتوافد الناس، بأعداد متزايدة، على الأخ سيلفسترو ليطلبوا الصلوات والبركات والمشورة الروحية. كما بدأت الدعوات إلى الحياة الرهبانية في الازدهار فقرر أن يبني هناك أيضًا محبسة، بعد منسك سانتا ماريا في جروتا أراد تكريسها إكرامًا للقديس بنديكتوس.

ويحرص كاتب السيرة الجليلة، أن ينقل لنا بدقة شديدة ملامح قديسنا لينقلها إلينا سليمة: «كان ملائكيًا في المنظر، مملوءًا إيمانًا، متألقًا بالحكمة، كريم في الضيافة، كريم في المساعدة المادية، منتبه في الوعظ، مهتم في رعاية إخوته، مجتهد في التأمل المقدس، زائر رؤوف للمرضى، معزي للمتألمين".«لم يتواني في إصلاح رذائل رعيته، كان صبورا على المضطهدين، رحيما بالفقراء والضعفاء. لم يكن بإمكانك العثور على أي أثر للغطرسة أو الكبرياء أو الغرور في موقفه". وبالطبع، أصبح بإمكانه الآن، مع القديس بولس، أن يكرر بكل حقيقة: "لست أنا الذي أحيا، بل المسيح يحيا فيّ" (غل 2، 20)".

كان منسكه صغيرًا وفقيرًا وغير مزخرف وبعيدًا عن المدينة. لقد كان الأمر كما أراده رئيس الدير المقدس. لقد كانت عودة واضحة إلى الحياة الرهبانية الأصلية، كما في زمن القديس بنديكتوس. لقد كان إصلاحًا للحياة البينديكتينية. ولم يكن الأخ سيلفسترو يحب المباني الكبيرة، بل أراد الأساسيات لرهبانه بروح الفقر والبساطة الإنجيلية، وهي سمة رهبان سيلفسترو منذ لحظة ولادتهم.

وكان الرهبان فقراء فرحين، يلبسون ثوبًا خشنًا، ولا يعرفون تنوع الطعام. وقاموا أيضًا ليلًا ليسبحوا الرب ويباركوه. كانوا يجتمعون عدة مرات في اليوم في المصلى الصغير لترنيم المزامير والأناشيد للرب والاستماع إلى القراءات الإلهية والتأمل فيها. في النهار كان هناك من ينشغل بالقراءات المقدسة، ومن كان منغمسًا في الصلاة، وكان هناك من يبكون على خطاياهم ومن يفرحون بتسابيح الله. في الليل قاموا لتسبيح الخالق. وكانوا في المساء والصباح والظهر يروون ويبشرون بحمده ويحرصون على الصلاة. لقد تبع القديس سيلفسترو أبناءه الروحيين بالحب، مقدمًا لهم الشهادة في النمو المتناغم للكمال المسيحي»، لذلك كان القديس سيلفسترو مسرورًا بأبنائه الروحيين، الذين عاشوا في طقس بندكتيني صارم في المناسك الاثني عشر التي أراد أن يبنيها لهم.، تلميذه الأول هو الطوباوي فيليبو دا ريكاناتي، وبعده جاء آخرون، أولًا في محبسة سانتا ماريا الصغيرة في جروتافوسيلي، ثم في محبسة مونتي فانو، وأخيرًا في المناسك الأخرى.

من بين تلاميذه، برز اثنان بسبب سمعتهما بالقداسة والعجائب: الطوباوي جيوفاني دال باستوني، والطوباوي أوغو ديجلي آتي، الذي جاء من سيرا سان كيريكو. وراهب آخر برز في القداسة والعجائب هو الطوباوي سيمون، وهو راهب أمّي أعمى في عين واحدة ومتسوّل.

كان الشيطان غاضبا! وقام بلا رحمة بإغراء واحد أو آخر من الرهبان الفقراء في الانحرافات أثناء الصلاة، في الشراهة في قاعة الطعام، في العفة في السرير، في الكسل. لكنه كان دائما يشعر بالإحباط بسبب ذلك. وفي إحدى الليالي، وهو غاضب، بدأ يقرع باب المحبسة، ليوقظ الجميع. ولم يتوقف إلا عندما وصل القديس الذي وبخه بقسوة: «عار عليك أيها الروح الملتوي، يا من رفعت نفسك إلى النجوم» (أش 14: 13)! لقد سئمت من زخم اعتداءاتك، فأنت تفهم مرة واحدة وإلى الأبد أنك في اليوم الأخير سوف تُهزم تمامًا وتُحرم من الخير الأسمى. أنت تخدع نفسك كثيرًا وتخدع نفسك، لأن نوع الأسلحة التي تعد بها نفسك بالنصر تساهم في تاجنا. انسحب فورًا أيها الوقح، وأسرع إلى مكان عذابك". ابتعد الشرير محدثًا ضجيجًا جهنميًا أسفل منحدرات الجبل، الذي بدا وكأنه يهتز من أساساته ويتجه إلى الخراب والدمار. في يوم آخر، أراد الأخوة إحضار صخرة إلى المصلى لتكون بمثابة حجر المذبح. أسرع الجميع لنقله وجاء بعض العمال أيضًا للمساعدة، لكن كل شيء كان هباءً لأن الشيطان قد جلس عليه. فتدخل القديس وما أن رسم الصليب حتى أصبح الحجر خفيفًا.

أراد الشيطان أن يظهر مرة أخرى ليجعل ذلك الرجل المقدس يدفع الثمن. وفي إحدى الليالي، نحو الساعة الثانية صباحًا، بينما كان القديس نازلًا كالعادة إلى الكنيسة للصلاة، تعثره الشرير فسقط ورأسه إلى أسفل. لقد كان في حالة سيئة حقًا، وكان يفقد الدم وشعر وكأنه يموت. واستغاث فلم يسمعه أحد من شدة الرياح والأمطار الغزيرة. ثم "التفت القديس سيلفسترو إلى ملكة الرحمة، مريم العذراء المباركة شفيعته، بصرخات داخلية ملحة، وتوسل إليها ألا تسمح له بالحرمان فجأة من الحياة الجسدية". وفجأة قدمت نفسها له وأطبقت عليه بعض الدهانات الشافية، فشفيت جراحه في الحال. ثم أخذت جسده الصغير بين ذراعيها وفي لحظة نقلته إلى قلايته، وقد شفي تمامًا.

كان سيلفسترو، الذي كان ينمو أكثر فأكثر في إخلاصه للعذراء المقدسة، يشتعل أكثر فأكثر في حبه الحقيقي لها، وأرادت هي، الكليّة الرحمة، أن تُثريه بهبة خاصة جدًا. وفي إحدى الليالي، وبينما كان يصلي وحده، في نشوة روحية مفاجئة، وجد نفسه روحيًا داخل مغارة بيت لحم، حيث ولدت العذراء المجيدة مخلص العالم. وبعد ذلك مباشرة وجد نفسه في الكنيسة أمام المذبح. وبينما كان يصلي هناك بقلبه، ظهرت عن يمين المذبح ملكة الرحمة، التي فاق بهاءها الشمس. فقالت له بوجهٍ منير وكلامٍ مُقنِع: «يا ابني سيلفسترو، هل تريد أن تقبل جسد ابني، الرب يسوع المسيح، الذي حبلتُ به أنا عذراء، وولدتُه وانا عذراءً، وبقيت عذراء بعد الولادة.. فتعجب القديس بشدة وأجاب بخوف شديد: «قلبي مستعد يا سيدتي، قلبي مستعد. لتكن مشيئتك فيّ، وإن كنت غير مستحق". ثم أعطته بيديها العذريتين القربان المقدس. وبفضله استنار ذكاءه بنور كثير، حتى أنه منذ ذلك الحين لم يعد يواجه أي شيء صعب أو غامض في الكتب الإلهية. وبدأ سيلفسترو، الممتلئ بروح الله، يتنبأ بالمستقبل ويتألق أكثر بمعجزات مذهلة. كان القديس، الممتلئ الآن بحكمة الله، يُدعى كثيرًا إلى كنيسة الطوباوي الشهيد فينانتيوس في فابريانو، ليشرح كلمة الله للشعب، وفي أحد الأيام، أثناء مروره بالقرب من المقبرة، لاحظ أن رجلًا كان يحفر قبرًا لشخص يدعى ديوتيسالفي، وهو مريض للغاية، وبحسب رأي الأطباء، دون أي أمل في الشفاء. فقال القديس لمن معه: "هوذا بالحقيقة رجل ميت يعد قبر الحي!". فتعافى المريض ومات الآخر ودُفن في القبر الذي حفره لنفسه.

وفي يوم آخر، أحضروه إلى المحبسة رجلًا ولد أعمى، فطلب الرحمة الإلهية، ورسم إشارة الصليب على وجهه. لقد منحت الرحمة الإلهية الأعمى نعمة البصر الواضح، فشُفي على الفور. وحدث نفس الشيء أيضًا لامرأة من فابريانو. وفي مدينة كالي حرر امرأة يمتلكها الشيطان. وفي مرة أخرى، وهو على المائدة، رسم كعادته إشارة الصليب على إناء الماء الذي صار خمرًا ممتازًا. كما فعل الشيء نفسه مع العمال الذين كانوا يحفرون صهريجًا في محبسة سانتا ماريا دي «غروتافوسيلي». في أوسيمو شفى بعلامة الصليب أخًا اسمه فيليبو دا فارانو. لقد كان مريضًا جدًا بسبب الألم المرير لدرجة أن ركبتيه ذبلتا بالكامل. كما شفى ابن امرأة من جوالدو كان مصابًا بمرض عضال. في فابريانو قام بإطفاء حريق ضخم. لقد فعل الشيء نفسه في سيرا سان كيريكو بإشارة بسيطة للصليب. وفي نفس المدينة، بينما كان يكرز بكلمة الله، إذا برجل أعرج منذ ولادته، يجر نفسه على الأرض بركبتيه ويديه، حتى وصل إلى حضرة القديس. نظر إلى الرجل الأعرج، وامتلأ قلبه على الفور بإحساس بالشفقة الحية. لقد حول كل شيء إلى صلاة أمام وجه المجد وفي حضرة رب الجلال. ثم سمعه الجميع وقال للأعرج: «قم يا بني. انهض يا بني! ووقف الرجل الأعرج أمام تسبيح الخالق ومجده، وعاد إلى بيته وهو في غاية السعادة. أجرى القديس سيلفسترو شفاءات لا تعد ولا تحصى خلال حياته وحتى بعد وفاته المجيدة. في نحو التسعين من عمره، ذهب القديس سيلفسترو إلى الفراش مصابًا بحمى شديدة. وحث تلاميذه على المثابرة في الحياة المقدسة وممارسة الرهبنة. وبعد أن نال الأسرار الأخيرة، استودع روحه الرب، وأنهى حياته بسلام، مليئة بالأيام والأعمال المقدسة. كان ذلك في 26 نوفمبر 1267م. رأى الأخ جيوفاني، الذي عاش في عزلة على الجبل، روحه الجميلة تنقلها الملائكة بفرح إلى السماء وسط نور رائع. وجاء الجراح المايسترو أندريا وفتح جسده لإخراج أحشائه بغرض التحنيط. فامتلي المنزل برائحة عطر جميل ثم تمت عمليات شفاء وتحرير غير عادية على القبر المقدس بشفاعة القديس العظيم سيلفسترو، اليوم عظامه المقدسة محفوظة في جرة ثمينة في الكنيسة المخصصة له في دير مونتي فانو. وقام البابا ليون الثالث عشر بإعلانه قديسًا في 29 أغسطس 1890م بروما.