البابا تواضروس يستقبل مجموعة من الاشقاء اللبنانيين العرب



استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مجموعة اللبنانيين، الذين جاءوا إلى مصر لزيارة معالمها السياحية، زاروا من بينها عدد من أديرتنا القبطية، وطلبوا لقاء قداسة البابا.

كما استقبل قداسته مجلس جمعية الآثار القبطية وبرفقتهم عدد من أساتذة الجامعات الأوروبية المتخصصين في علم الآثار والذين يعقدون مؤتمر علمي بالقاهرة حاليًا.

حرص قداسة البابا خلال اللقائين على الحديث عن تاريخ مصر العريق وتاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واستمع إلى استفساراتهم وأجاب عليها.

حضر لقاء أساتذة الآثار عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد وبعض أعضاء هيئة التدريس.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الدكتور خالد عيسوي رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والدكتور مصطفى مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والقائد ماهر ساحلية، رئيس الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس (ديسموس) والدكتورة سارة مجدي من المفوضة الدولية للمرشدات والدكتور أنطوان داود ممثل الاتحاد المصري في الرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

تم خلال اللقاء مناقشة موضوع استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي والمقرر عقده في شهر أغسطس من العام الجاري. وأعرب الوفد الكشفي عن شكره لقداسة البابا على مباركته على الانضمام للرابطة الدولية لكشافة المسيحيين الأرثوذكس.

