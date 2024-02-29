الكاتدرائية تطلق احدث عدد من مجلة الكرازة.. تعرف على مشتملاته

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


أطلقت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، أحدث أعدادها من مجلة الكرازة الناطق النصف شهري لها، لتحمل  صورة الغلاف أيقونة قبطية تصور يونان النبى والحوت يقذفه على البر ليكمل ما أمره الرب به، وذلك بمناسبة صوم أهل نينوي وتوبتهم الجماعية بعد كرازة يونان لهم.
وعن المقالات فجاءت الافتتاحية تحت شعار "الميرون المقدس"، بينما تحدث الأنبا متاؤس عن "الصبر وطول الأناة"، وتحدث الأنبا يوسف تحت شعار "من الذي لمسنى؟"، وواصل الأنبا مارتيروس عن "البورتريهات القبطية"، كما تحدث الأنبا مكاريوس عن "نينوى والتوبة الجماعية".
هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

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