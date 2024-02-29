بعد ظهور صورة له على كرسي متحرك.. الانبا رافائيل يطمئن محبيه عليه



أنطلق مؤخرا الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، في جوله أوروبيه بدأت بفرنسا بخصوص مهرجان الكرازه، ترأس نيافته، أولى فعاليات جولته الرعوية في فرنسا، كما تم اقامة اجتماع الشمامسة في كاتدرائية السيدة العذراء والملاك رفائيل.

الا أنه تم التقاط صورة له في المطار وهو على كرسي متحرك وتسببت في حالة من التخوف من قبل محبي الاسقف.

الأنبا رافائيل طمأن محبيه معلقا على الصورة:" أنا بخير، وحاليًا في زيارة قصيرة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا بدعوة من أسقفها نيافة الأنبا مارك.. وأسف لانزعاج الأحباء بسبب الصورة المنشورة وأنا على كرسي متحرك.. الجميع يعرف أن ركبي تعبانة شوية ومضطر للكرسي المتحرك في المطارات بسبب المسافات الطويلة، شكرًا لكل من سأل على ضعفي".