انباء عن اختيار اساقفة لسد الكراسي الشاغرة بالكنيسة.. والسيامات في مارس



انتشرت اخبار عبر صفحات الكنائس بموقع التواصل الاجتماعي تفيد ترشيح أساقفة جدد لسيامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب إنتهاء جلسات المجمع المقدس.

وجاءت من بين هذه الترشيحات – حسب الانباء المترددة- الراهب القمص إفرايم السريانى مرشحًا لإيبارشية لنجع حمادى، بعد خلو الإيبارشية عقب الأنبا كيرلس الأسقف السابق للإيبارشية، كما تم ترشيح الأنبا اكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة، عقب خلو كرسي الإيبارشية بعد رحيل الأنبا داود الأسقف السابق.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية سيامات الأساقفة الجدد

الرسامة يوم السبت الموافق 9 مارس، أما قداس السيامة سيكون يوم 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.