انباء عن اختيار اساقفة لسد الكراسي الشاغرة بالكنيسة.. والسيامات في مارس

أقباط وكنائس
بوابة الفجر


انتشرت اخبار عبر صفحات الكنائس بموقع التواصل الاجتماعي تفيد  ترشيح أساقفة جدد لسيامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب إنتهاء جلسات المجمع المقدس.
وجاءت من بين هذه الترشيحات – حسب الانباء المترددة- الراهب القمص إفرايم السريانى مرشحًا لإيبارشية لنجع حمادى، بعد خلو الإيبارشية عقب الأنبا كيرلس الأسقف السابق للإيبارشية، كما تم ترشيح الأنبا اكسيوس أسقفا لإيبارشية المنصورة، عقب خلو كرسي الإيبارشية بعد رحيل الأنبا داود الأسقف السابق.
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية سيامات الأساقفة الجدد 
الرسامة يوم السبت الموافق 9 مارس، أما قداس السيامة سيكون يوم 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل| مدبولي يعلن تسلم مصر 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة.. ومثلهم غدا

عاجل.. أول رد من رونالدو بعد قرار الإتحاد السعودي بإيقافه

عاجل.. رد ناري من الزمالك على "شتيمة" إمام عاشور للأهلي

عاجل| انخفاض 25% في أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق

عاجل.. غياب نجم الأهلي عن مباراة يانج أفريكانز وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

كلوب: لا تغلقوا الباب أمام شباب ليفربول

"أخوه بيتحرش بمراته".. قرار النيابة ضد قاتل شقيقه طعنًا بالنزهة

سامح عاشور: لماذا أصبحت دمغة المحاماة مواردها لا تتعدي الخمسة ملايين جنيه فقط؟