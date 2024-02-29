عاجل.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجع كبير خلال الأيام الماضية، بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية، حيث انخفضت أكثر من 20 سلعة غذائية وما زال الإنخفاض مستمرًا في السلع الغذائية.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين،أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا أكبر في الأسعار؛ لأنه مع تواصل انخفاض الدولار سنشهد انخفاضًا في الأسعار، لافتا أن الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم تراجع كبير، حيث أكثر من 20 سلعة غذائية شهدت تراجعًا عن سعرها سابقًا، مما أثلج صدور المصريين.

وأوضح أمين عام الفلاحين أن نحو 20 سلعة غذائية تأثرت بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث تأثر سعر الدولار في السوق السوداء بصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أسعار المنتجات والسلع،مشيرا إلى أن عبوة الزيت انخفضت مبلغ 5.88 جنيه، حيث السعر للتر الواحد من زيت عباد الشمس ما بين 56.89 حتى مبلغ 107.37 جنيه مصري.



واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيه مصري بالأسواق.



وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 جنيه مصري، حيث أصبح بسعر ما بين 18.4جنيه للكيلو وإلى مبلغ 30.79 جنيه.



والشاي اليوم الكيلو منه بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.



تراجع سعر اللحوم والدواجن



وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.



وانخفضت الفراخ البلدي أيضًا 5.02 جنيه، حيث متوسط الكيلو بسعر 119 ج،كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيها إلى 360 جنيها.

كما انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض أهلا رمضان، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.