رامي ربيعه: مباراة يانج أفريكانز صعبة ونسعى للفوز بها

علق رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، على مواجهة فريقه غدًا أمام نظيره يانج أفريكانز في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا.

تصريحات رامي ربيعه

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد:"مباراة صعبة بكل تأكيد وتحتاج للتركيز".

وأضاف:"الأهلي لا يفكر في أي مباراة كونها تحصيل حاصل هدفنا الفوز في أي مباراة".

وتابع:"في الأهلي المباراة الودية لا بد من الفوز فيها".

وزاد:"المباراة ستحدد مركز الأهلي في المجموعة سواء أول أو ثاني".

وأشار:"كان لدينا إصرار على الفوز في مباراة ميدياما الغاني وكان التوفيق معنا في المباراة".

وأكمل:"هدفنا البطولة وبالتالي لا نفكر في تواجدنا مركز أول أو ثاني في البطولة".