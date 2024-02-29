عضو شعبة اللحوم : احتياطي اللحوم المستوردة يغطي احتياجات الاسواق للعام القادم

عاجل| انخفاض 25% في أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق

الاقتصاد
انخفاض 25% في أسعار
انخفاض 25% في أسعار اللحوم المستوردة

قال سيد النواوي عضو شعبة اللحوم بغرفة الصناعات الغذائية وعضو  الغرفة التجارية بالقاهرة ، إن أسعار اللحوم المستوردة سجلت انخفاضات قوية خلال هذا الأسبوع بنسبة تراوحت بين 20% إلى 25%.

وبحسب تصريحات النواوي لـ" الفجر"، فقد انخفضت أسعار اللحوم المستوردة البرازيلي من 325 جنيها إلى 260 جنيها للكيلو الواحد، كما تراجعت أسعار اللحوم الهندي من 280 جنيها إلى 209 جنيه للكيلو الواحد.

وأوضح" النواوي" أن انخفاض أسعار اللحوم جاء في ضوء جهود الحكومة في الإفراج عن كميات كبيرة منها بالجمارك قائلا الخير احب اطمن الشعب المصري الخير كتير والاحتياطي من اللحوم المستوردة يكفي للعام القادم.

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اعلن عن تسلم مصر 5 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة علي ان تتسلم دفعة جديدة غدا.

 

ومن المقرر ان تساعد اموال صفقة رأس الحكمة في تحقيق استقرار الاسعار والسيطرة علي مستويات التضخم.

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Elfagr.org

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