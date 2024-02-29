محمد زويد يكتب: بوجبا الذهب الذي صدأ بسبب تصرفاته

لا سيما أن بول بوجبا لاعب خط الوسط الفرنسي، يعتبر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العقدين الأخيرين، من حيث المهارة الفنية والبدنيّة والفكرية.

كان من المبدعين في كرة القدم، لا أحد يقدر على نسيانه، ولا أحد يستطيع تجاهل لاعب بهذا الحجم.

لكنه كان دائما صاحب فكر عقيم في تطوير عقله والتأقلم والتعايش في الظروف التي كان يمر بها، لذلك لم نستمتع به كثيرًا في الملاعب كما كنا نرغب.

كان بإمكانه أن يصبح من أساطير خط الوسط في تاريخ كرة القدم، وكان أحد أفضل اللاعبين الذي يعتم عليهم المنتخب الفرنسي في تشكيلته الأساسية بشكل دائم في السنوات الأخيرة.

بوغبا الذي شارك في فوز منتخب بلاده بكأس العالم عام 2018 بأداء أكثر من رائع، اليوم على حافة اعتزال كرة القدم بعد إعلان " الفيفا " إيقافه لمدة 4 سنوات بسبب تعاطيه للمنشطات.

لا أحد ينسى أهداف بوغبا الخيالية في كأس العالم، ورفقة يوفينتوس ومانشستر يونايتد، ولا تسديداته التي ما دام أبهرت عشاق ومتابعي كرة القدم.

إلا أن صباح اليوم تفاجئ الجميع بأن " الفيفا " قررت إيقاف صاحب الـ 30 عام لمدة أربع سنوات عن ممارسة كرة القدم.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء في مسيرة بول بوغبا منذ نشأته:

وُلد بوغبا في أجني سور، وانضم إلى فريق شباب نادي لوهافر في الدوري الفرنسي في عام 2007، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد بعدها بعامين، ليبدأ مسيرته الكروية مع مانشستر يونايتد.

أقنعته مشاركته المحدودة بالرحيل والانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال مجانية في عام 2012، حيث ساعد النادي على الفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

خلال الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثبت بوغبا نفسه كواحد من أكثر اللاعبين الشباب الواعدين في العالم وحصل على جائزة الفتى الذهبي في عام 2013، وتلتها جائزة برافو في عام 2014.

في عام 2016، تم اختيار بوغبا في فريق اليويفا لعام 2015، وكذلك فيفبرو 2015، بعد مساعدته يوفنتوس في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 لأول مرة منذ 12 سنة.

أدى أداء بوغبا في يوفنتوس إلى عودته إلى مانشستر يونايتد في عام 2016 كأغلى صفقة انتقال لاعب في التاريخ آنذاك، حيث بلغت قيمة الصفقة 105 ملايين يورو (89.3 مليون جنيه إسترليني).

وهذه المبلغ لا يزال أعلى مبلغ يدفع نادي إنجليزي على لاعب واحد في سوق الانتقالات.

في موسم عودته الأول، فاز كأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وفي موسم 2018–19، اُختير في فريق العام من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين.

على الصعيد الدولي، قاد بوغبا فرنسا للفوز بكأس العالم تحت 20 سنة 2013 وحصل على جائزة أفضل لاعب عن أدائه خلال البطولة.

وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعد عام من ذلك وظهر بشكل بارز في كأس العالم 2014، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب شاب عن أدائه. مثّل لاحقًا منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2016 على أرضه، واحتل المركز الثاني.

وساهم في تتويج فرنسا ب‍كأس العالم 2018 وسجَّل في المباراة النهائية.



ليتأكد أنه ما دام لم تستغل الفرصة وتعمل على تطوير نفسك والتكييف مع الصعاب حتى وإن كنت من المبدعين، ستصبح بلا قيمة.

