تعرف على الأندية الأقوى بمعدلات التهديف

مع ارتفاع وتيرة المنافسة في الدوريات الـ5 الكبرى في العالم، تتسابق فرق هذه البطولات أيضًا على الأفضلية في تسجيل الأهداف، والحفاظ على شباكها نظيفة

وبحسب معدل الأهداف في كل مباراة، يعد بايرن ميونخ الألماني، الأقوى هجومًا حتى الآن بمعدل 2.7 هدفًا في المباراة الواحدة، يليه فريق إنتر ميلان الإيطالي بمعدل 2.5 هدفًا في المباراة، وفق جدول الترتيب الرسمي لهذه الدوريات.



وفي التفاصيل، يأتي فريق بايرن ميونخ أقوى فرق المسابقة هجومًا في الدوري الألماني والدوريات الأوروبية الكبرى، بتسجيله 63 هدفًا، في 23 مباراة، بمعدل 2.7 هدفًا في المباراة، رغم وجوده ثانيًا في جدول الترتيب، في حين يأتي فريق ليفركوزن متصدر جدول الترتيب كثاني أقوى الفرق هجومًا في المسابقة بـ59 هدفًا، لكنه الأقوى دفاعًا بتلقيه 16 هدفًا فقط حتى الآن.



ويأتي ثانيًا كأقوى خط هجوم في الدوريات الكبرى فريق إنتر ميلان متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بـ67 هدفًا من 26 مباراة، بمعدل 2.5 هدفًا في المباراة الواحدة، وهو الأقوى دفاعًا أيضًا بتلقيه 12 هدفًا.



وثالثا، يأتي ليفربول متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ63 هدفًا من 26 مباراة، بمعدل 2.4 هدفًا في المباراة الواحدة، في حين يأتي أرسنال ثالث جدول الترتيب كأقوى فرق المسابقة دفاعًا، بتلقيه 23 هدفًا فقط، مقابل 25 لليفربول المتصدر.



ويأتي فريق باريس سان جيرمان متصدرًا جدول الترتيب في الدوري الفرنسي، كرابع أقوى الفرق هجومًا في الدوريات الـ5 الكبرى بـ54 هدفًا، سجلها في 23 مباراة بمعدل 2.3 هدفًا في المباراة الواحدة، في حين يعد نيس الرابع، هو الأقوى دفاعًا بالمسابقة، بتلقيه 15 هدفًا في نفس عدد المباريات.



ويحل فريق جيرونا، ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني خامسًا في أقوى الفرق هجومًا بـ57 هدفًا سجلها في 26 مباراة، وذلك بمعدل 2.19 هدفًا في المباراة الواحدة، في حين يعد ريال مدريد المتصدر، هو ثالث أقوى هجوم في المسابقة بـ 54 هدفًا وهو الأقوى دفاعًا بتلقيه 16 هدفا فقط في نفس عدد المباريات.