"مبروك لكل الزملكاوية".. أحمد سليمان يعلق على انتهاء أزمة كهربا

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، عن سداد غرامة كهربا للأبيض اليوم، مؤكدًا على نجاح مجلس الإدارة الحالي في حل الأزمة.

أحمد سليمان يعلق على انتهاء أزمة كهربا

ونشر أحمد سليمان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "كما وعد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تنفيذ حكم كهربا بفوائده حتى تاريخ ٢٩ فبراير مبروك لكل الزملكاوية. زمالك. زمالك".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدر قرار بعقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بسداد مبلغ قدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويًا، اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الفعلي، وجاء ذلك بسبب فسخ تعاقده من طرف واحد مع نادي الزمالك، وانضم لنادي أفيش البرتغالي، ثم انتقل إلى الأهلي.

وجدير بالذكر أن أزمة كهربا والعقوبة الواقعة عليه من فيفا بسداد الغرامة لنادي الزمالك استمرت حتى اليوم الموافق 20-2-2024 الذي أعلن فيه مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب بانتهاء هذا الأمر.

