29 شباط (فبراير) عام 2024.. جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بالسنة الكبيسة

السنة الكبيسة

غير محرك البحث جوجل واجهته الرئيسية، احتفالا بالسنة الميلادية الكبيسة، حيث يوافق اليوم 29 شباط (فبراير) في السنة الكبيسة لعام 2024.

السنة الكبيسة 2024

ويطلق على هذا العام بالعام الكبيس، نتيجة لأن شهر فبراير 29 يوم، على عكس المعتاد، ومن المقرر أن هذا اليوم يأتي كل 4 سنوات ويطلق على هذا العام السنة الكبيسة.

29 شباط (فبراير) في السنة الكبيسة لعام 2024

ويأتي اليوم الموافق 29 شباط (فبراير) لعام 2024، لتصبح السنة كبيسة، حيث أن فبراير 28 يوم في الطبيعي، وهذا الحدث يكون كل 4 أعوام، وفي حالة امتداد شهر فبراير لت 29 هذا يكون العام كبيس.

جوجل يحتفل بالسنة الكبيسة

وغير جوجل واجهته الرسمية التقليدية ووضع صورة تعبر عن يوم 29 من فبراير الجاري على شكل ضفدع بداخلة رقم 29، يتوسطيوم 28 من فبراير والأول من مارس.

أخر أيام فبراير

ويصادف اليوم الخميس آخر أيام شهر فبراير لعام 2024، حيث يوافق 29 فبراير، وبهذا اليوم أصبح يطلق على السنة أنها كبيسة، وهو اليوم الذى يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، وذلك حسب التقويم الميلادى.

عام 2024 كم يوم؟

والسنة الكبيسة يكون عدد أيامها نحو 366 يوم، عكس المعتاد في السنوات العادية حيث يكون عدد الأيام 365 يوم، ووفقا للحسابات العملية للجمعية الفلكية بجدة، تبين أن هناك حاجة إلى أيام كبيسة للحفاظ على التقويم، ويكون هذا بالتزامن مع فترة دوران الأرض حول الشمس، حيث تستغرق الأرض حوالى 365.242189 يومًا - أو 365 يومًا، و5 ساعات، و48 دقيقة، و45 ثانية - لتدور مرة واحدة حول الشمس.