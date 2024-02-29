شريحة إلكترونية تتابع ضغط الدم

تعتبر حالة الدم مؤشرًا للعديد من الأمراض وتلعب الفحوصات المخبرية دورًا كبيرًا في اكتشاف الحالات المرضية التي لا يمكن اكتشافها من الفحص الظاهري.

شريحة إلكترونية واعدة

وفي إطار التقنيات الحديثة كشفت أبحاث واعدة عن شريحة إلكترونية تجريبية تتتبّع الدم ومكوناته؛ في الأوعية والشرايين وتحدد نوع المرض كما تتابع ارتفاع السكر أو انخفاضه ومن ثم التحكم برفعه أو تخفيضه.

وبحسب أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري يبث هذا الجهاز على بعد 20 كيلو مترًا دون إنترنت ودون بطارية إلى أقرب مستشفى ليتم التحكم بالإنسان كجهاز (كتلة إلكترونية) عن بعد وبالريموت.

ارتفاع ضغط الدم

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أشهر الأمراض المزمنة حول العالم؛ حيث يعاني منه أكثر من 1.13 مليار شخص، ويعد سببًا رئيسيًّا للإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والوفاة المبكرة.

ووفقًا لوزارة الصحة السعودية فإن اثنين من بين كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط، مصابان بارتفاع ضغط الدم، ويطلق عليه (القاتل الصامت)؛ حيث قد لا تظهر الأعراض بوضوح.

وتشير بيانات مركز ضغط الدم البريطاني، إلى أن أكبر الزيادات في مرض ضغط الدم تقع في جنوب آسيا وأجزاء من إفريقيا، ويعيش نصف العدد من المصابين في آسيا؛ بما في ذلك أكثر من 230 مليون شخص في الصين، وما يزيد على 200 مليون في الهند.

ويوصي الأطباء باتباع نمط حياة صحي؛ مثل الحد من تناول الملح والأطعمة الدهنية والسكريات، وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، والكشف المبكر عن المرض للحد من خطورته.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) هو حالة تتميز بزيادة طويلة الأجل في ضغط الدم في الشرايين. قد لا تكون لديك أعراض واضحة في المراحل المبكرة من ارتفاع ضغط الدم، ولكن عندما يصبح مستوى ضغط الدم مرتفعًا لفترة طويلة، قد تظهر بعض الأعراض. إليك بعض الأعراض المحتملة لارتفاع ضغط الدم:

1. صداع: قد تشعر بصداع مستمر، خاصة في الجبهة أو الخلفية من الرأس.

2. دوخة: قد تشعر بالدوار أو الدوخة.

3. ضيق التنفس: قد تجد صعوبة في التنفس أو الشعور بالضيق في الصدر.

4. تغيرات في الرؤية: قد تلاحظ ضبابية أو تغير في رؤيةك.

5. آلام في الصدر: قد تشعر بآلام في الصدر أو عدم الراحة.

6. تعب غير مبرر: قد تشعر بالتعب أو الإرهاق بشكل عام دون سبب واضح.

7. ضجيج في الأذن: قد تسمع طنينًا في الأذن.

8. ضيق التركيز: قد تجد صعوبة في التركيز أو الاهتمام بالأمور.

من المهم أن تعلم أن هذه الأعراض ليست محددة لارتفاع ضغط الدم فقط، ويمكن أن تكون مشتركة مع حالات أخرى. إذا كنت تشك في أن لديك ارتفاع ضغط الدم، يجب عليك استشارة الطبيب للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.