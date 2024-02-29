لماذا تعتبر حبوب الإجهاض دون استشارة الطبيب ضارة بصحتك؟

أثار ظهور حبوب الإجهاض المتاحة دون وصفة طبية في السنوات الأخيرة جدلًا حول العالم في حين أن المدافعين يدعمون الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، فقد أثيرت مخاوف بشأن سلامة وفعالية التطبيب الذاتي على الرغم من أن حبوب الإجهاض المتاحة دون وصفة طبية سهلة ومريحة، إلا أنها تشكل مخاطر جسيمة على صحة المرأة.

​جاذبية حبوب الإجهاض دون وصفة طبية​

إن توفر حبوب الإجهاض التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وطبيعتها المنفصلة يجعلها خيارًا جذابًا للنساء اللاتي يواجهن حالات حمل غير مرغوب فيها.

ودون الحاجة إلى وصفة طبية أو زيارة الطبيب، يمكن لهذه الأدوية أن توفر إحساسًا بالحرية والخصوصية عند اتخاذ القرارات الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، في المناطق التي يُحظر فيها الإجهاض أو يُوصم به على نطاق واسع، قد يُنظر إلى حبوب الإجهاض التي لا تستلزم وصفة طبية على أنها الخيار الوحيد لإنهاء الحمل، وهو ما يشكل مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم.

على عكس العقاقير الطبية، غالبًا ما يتم الحصول على حبوب الإجهاض التي لا تستلزم وصفة طبية من مصادر غير موثوقة مثل البائعين عبر الإنترنت والمتاجر السوداء.

ولذلك لا يمكن ضمان جودة وكمية وسلامة هذا الدواء. إن استخدام الأدوية المزيفة أو دون المستوى المطلوب يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل الإجهاض والنزيف والعدوى والوفاة.

​​انعدام الرعاية الطبية​

يقول الدكتور مانجو جوبتا، استشاري أمراض النساء والتوليد، مستشفيات الأمومة، نويدا: «إن أحد أهم المخاطر المرتبطة بالإجهاض الذاتي هو نقص الرعاية الطبية».

يضيف: «دون التوجيه المناسب من الطبيب، قد لا تكون المرأة على دراية بموانع الاستعمال المحتملة، أو الحالات الحالية، أو المشكلات التي تتطلب اهتمامًا فوريًا».

وتناول حبوب الإجهاض ذاتيًا قد يؤخر الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المهمة، مثل الرعاية السابقة للولادة والاستشارة بعد الإجهاض.

​الإجهاض غير الكامل والمضاعفات

يمكن لحبوب الإجهاض المتاحة دون وصفة طبية، خاصة تلك التي لا تخضع لإشراف طبي، أن تسبب إجهاضًا غير كامل، حيث تبقى أنسجة الجنين في الرحم وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف حاد، والعدوى، ومشاكل صحية طويلة الأمد.

ويزيد عدم كفاية المراقبة الطبية من هذه المخاطر؛ لأن المشاكل قد لا يتم اكتشافها أو علاجها حتى تتطور إلى حالة طارئة.

​أهمية الرعاية الشاملة​

وعلى النقيض من التطبيب الذاتي، فإن البحث عن خدمات الإجهاض القانونية من مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين يضمن رعاية شاملة تعطي الأولوية لصحة المرأة ورفاهيتها.

ويقلل التوجيه الطبي المتخصص من خطر حدوث مضاعفات، ويوفر الوصول إلى معلومات واستشارات دقيقة، ويسهل رعاية المتابعة حسب الحاجة.

ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية تقديم الدعم والموارد لمعالجة الجوانب الاجتماعية والعاطفية والعملية لعملية اتخاذ قرار الإجهاض.

وفي حين أن حبوب الإجهاض المتاحة دون وصفة طبية قد تبدو كحل مناسب للحمل غير المرغوب فيه، فإن طبيعتها غير المنظمة ونقص الإشراف الطبي تشكل مخاطر جسيمة على صحة المرأة.

ومن خلال إعطاء الأولوية للسلامة والوصول والدعم، يمكننا ضمان حصول جميع الأفراد على الموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية.