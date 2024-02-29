صلاة التراويح: عبادة رمضانية تجمع بين القرب من الله وتقوية الروحانية، صلاة التراويح هي من العبادات النافلة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وتعتبر واحدة من أبرز عادات وتقاليد المسلمين في هذا الشهر الفضيل. تأتي هذه الصلاة بعد صلاة العشاء، وتُصَلِّى في الجماعة في المساجد، وتتميز بخصوصيتها وجماليتها وقربها من الله تعالى.

صلاة التراويح: عبادة رمضانية تجمع بين القرب من الله وتقوية الروحانية

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفرات التالية كل ماتريد معرفتة عن صلاة التراويح.

أصل صلاة التراويح

صلاة التراويح: عبادة رمضانية تجمع بين القرب من الله وتقوية الروحانية، صلاة التراويح تعود أصولها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث عرف المسلمون بأنه كان يُصَلِّي التراويح في المسجد النبوي في المدينة المنورة. وقد تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح في المسجد لعدة ليال في رمضان، وبعدها ترك خوفًا من أن يفرض عليها الأمة.

كيفية أداء صلاة التراويح

1. **النية والإقامة**: يبدأ المصلي بالنية في قلبه لأداء صلاة التراويح، ثم يُقيم الصلاة بتكبيرة الإحرام.



2. **الركعات والقراءة**: تتكون صلاة التراويح من سلسلة من الركعات، يصلي في كل ركعة سورة من القرآن الكريم بعد الفاتحة.



3. **القنوت**: في الركعة الأخيرة من كل ثلاث ركعات، يُقَرَّأ القنوت، ويُدعى فيه بالدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله.



4. **التسليم**: يُتم الصلاة بالتسليم كالصلوات الأخرى.

فضائل صلاة التراويح

- **تقوية الإيمان**: صلاة التراويح تعزز الإيمان وتقوي الروحانية، حيث تُعيد المسلم إلى الله وتذكره بأهمية الطاعات والعبادات.



- **تطهير النفس**: تعتبر صلاة التراويح فرصة لتطهير النفس من الذنوب والخطايا، وتحقيق الاستقامة على الطاعات.



- **الأجر العظيم**: يُحصل المسلم على أجر عظيم عند أداء صلاة التراويح في رمضان، حيث تُضاعف الحسنات وتُمحى السيئات.

الختام

صلاة التراويح: عبادة رمضانية تجمع بين القرب من الله وتقوية الروحانية، صلاة التراويح تعتبر من أبرز العبادات في شهر رمضان، حيث تمثل فرصة للمسلم للتقرب إلى الله وتقوية الروحانية وتطهير النفس. إن أداء هذه الصلاة بانتظام يعزز الإيمان ويقرب المؤمن من الله تعالى، ويساهم في بناء شخصية متزنة ومتقية.