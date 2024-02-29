صلاة التسابيح: عبادة محببة ترتقي بالمسلم إلى الله، صلاة التسابيح هي من العبادات النافلة التي يحبها الله ويرضاها، وتعتبر فرصة للمسلم للتقرب إلى الله وزيادة الخشوع والتأمل. تُصَلِّى هذه الصلاة عادةً بعد صلاة العشاء أو في الساعات الأخيرة من الليل، وتُعَدُّ من الطرق المحببة للذكر والاستغفار.

صلاة التسابيح: عبادة محببة ترتقي بالمسلم إلى الله

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كيفية أداء صلاة التسابيح

1. **النية**: يبدأ المسلم بالنية في قلبه لأداء صلاة التسابيح، وهي عبادة يُقرر أداؤها لله تعالى.

2. **الاستغفار والذكر**: يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يستغفر الله ويُكبر ويُحمد الله ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول "سُبْحَانَ اللَّهِ" و"الْحَمْدُ لِلَّهِ" و"اللَّهُ أَكْبَرُ" و"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، ويستمر في تكرار هذه الأذكار بين الركوع والسجود.

3. **الركوع والسجود**: بعد تكرار الأذكار، يُمكن للمصلي أداء ركعتين أو أربع ركعات كما في صلاة السنة، حيث يُؤمن بأدائها بين كل ركعتين ركعتين أو أربع ركعات، ثم يُسلم.

فضائل صلاة التسابيح

- **تقرب من الله**: صلاة التسابيح تعتبر وسيلة للتقرب إلى الله وزيادة الخشوع والتأمل، حيث ينظر الله إلى قلب المسلم وإخلاصه في هذه العبادة.



- **تطهير النفس**: تعتبر صلاة التسابيح فرصة لتطهير النفس من الذنوب والخطايا، وتحقيق السكينة والطمأنينة الداخلية.



- **أجر عظيم**: يحصل المسلم على أجر عظيم عند أداء صلاة التسابيح، حيث يُضاعف الحسنات وتُمحى السيئات.

الختام

صلاة التسابيح تعتبر من العبادات المحببة لله والتي ترتقي بالمسلم إلى أعلى المراتب الروحية. إن أداء هذه الصلاة بانتظام يعزز الإيمان والتقوى ويقرب المؤمن من الله، ويساهم في تحقيق السكينة والسلام الداخلي.