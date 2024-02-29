سجود السهو: عفو الله وتصحيح الخطأ في الصلاة، سجود السهو هو عبادة في الإسلام تأتي كتعبير عن استغفار المسلم لله واعترافه بخطئه أو نسيانه أثناء أداء الصلاة. يعتبر سجود السهو فرصة للمؤمن لتصحيح الخطأ واستعادة صحة الصلاة، وهو عمل تقديري من الله لعبادته ورحمته بهم.

سجود السهو: عفو الله وتصحيح الخطأ في الصلاة

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مفهوم سجود السهو

سجود السهو هو سُجود يُؤديه المسلم في حال ارتكابه خطأ أو نسيان خلال أدائه للصلاة. يأتي سجود السهو لتعويض الخطأ الذي قع في الصلاة ولتجديد التوبة والاستغفار.

أسباب سجود السهو

- **النسيان**: إذا نسي المسلم جزءًا من الصلاة أو أجزاءًا من الأداء الواجب فيها.

- **الخطأ**: إذا ارتكب المصلي خطأًا في أداء الصلاة، مثل زيادة أو نقصان في الركوع أو السجود.

- **الشك**: إذا شك المصلي في عدد الركعات التي أداها.

كيفية أداء سجود السهو

1. **التشهد الأخير**: إذا أدى المسلم سجود السهو بسبب نسيانه جلوس التشهد الأخير في الركعة الأخيرة، فيجلس بعدها ويقوم بالتسليم كالعادة، ثم يقوم بالتسبيح والاستغفار ويسجد سجدتي السهو.



2. **التسبيح والاستغفار**: يستغفر المصلي ويقول "سبحان الله" ويُحسن تكرارها، ويُكثر من الاستغفار.



3. **السجود**: يسجد المصلي سجدتين إضافيتين بعد التسبيح والاستغفار، يقول فيهما "سبحان ربي الأعلى"، ثم يجلس بين السجدتين ويتسلم بالتحية اليمنى، ثم يسجد سجدة ثانية ويتسلم بالتحية اليسرى.

أهمية سجود السهو

- يظهر سجود السهو عظمة الرحمة والعفو من الله تعالى تجاه عباده، حيث يتيح لهم تصحيح الأخطاء واستعادة صحة العبادة.

- يعتبر سجود السهو فرصة للتوبة والاستغفار وتجديد العهد مع الله، وتعزيز الروحانية والقرب منه.

الختام

سجود السهو هو عمل تقديري من الله تجاه عباده، يتيح لهم تصحيح الأخطاء واستعادة صحة الصلاة، ويعتبر فرصة للتوبة والاستغفار. إن استعماله بحكمة وتأمل في أهميته يعزز الوعي الديني والقرب من الله تعالى.