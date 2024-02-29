نستعرض لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني خطوات التسجيل لمعرفة دعم حساب المواطن، حيث أنه من المفترض أن ننشر لكم في النقاط التالية التفاصيل الكاملة:

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول بكتابة إسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لهم.

فتح الحساب.

الضغط على خدمات الوزارة الإلكترونية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة

التأكد من كافة البيانات المدخلة.

الضغط على أيقونة إرسال لإرسال كافة المستندات، والأوراق المطلوبة

يتم تلقى الرد على الطلب من قبل البرنامج

برنامج حساب المواطن

ويعتبر حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية حيث إنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتياجا بالإضافة إلى العمل على رفع المستوى المعيشي لديهم.

وبرنامج حساب المواطن وطني خالص، فقد أطلقته المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، ويتشكل مقدار الدعم وفقًا لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، ويكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.

واتجهت الحكومة لتطبيق برنامج "حساب المواطن" من أجل تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي المقبلة، والتي ستشمل رفع الدعم عن المنتجات النفطية والمياه والكهرباء.