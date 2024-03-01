احتفال مطرب المهرجانات الشعبية مسلم بخطوبتة بقصر البارون، مساء الخميس الموافق 28 فبراير، أقام مطرب المهرجانات المعروف مسلم حفل خطوبته في قصر البارون، حيث حضر عدد كبير من نجوم الفن لتهنئته ومشاركته فرحته في هذه المناسبة السعيدة.

شهدت الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني والمشاهير، من بينهم أمح الدولي، ولاعب كرة القدم المصري مصطفى فتحي، والمطرب الشعبي حودة بندق، والممثل الشهير عنبة. وقد تبادل الحضور التهاني والتبريكات مع مسلم وعروسه، متمنين لهما حياة زوجية مليئة بالسعادة والنجاح.

يعتبر هذا الحفل خطوة مهمة في حياة مسلم، وهو يعبر عن تقدير الجمهور والزملاء في الوسط الفني له ولإنجازاته الفنية، كما يبرز دوره كشخصية عامة محبوبة ومحترمة في المجتمع.

خطوبة مسلم داخل قصر البارون

احتفال مطرب المهرجانات الشعبية مسلم بخطوبتة بقصر البارون، تم الإعلان عن خطبة المطرب مسلم في تصريحات صحفية سابقة، حيث كشف إقامة حفل خطوبة كبير يوم الخميس المقبل في قصر البارون، بحضور عدد من المطربين والشخصيات المهمة.

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انفصال مسلم وميكا البغدادي

يأتي حفل خطوبة المطرب مسلم بعد انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي منذ شهرين، حيث أعلن انفصاله عنها في شهر ديسمبر الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. في تصريحه، أكد مسلم أن الطلاق تم بالتراضي بينه وبين ميكا البغدادي، وأعرب عن حزنه لهذه النهاية، مشيرًا إلى أنه بذل جهودًا كبيرة للحفاظ على العلاقة ولكن لم يتمكن من الإصلاح.

من جانبها، عبرت ميكا البغدادي عن غضبها الشديد من انتشار شائعات حول انفصالها عن مسلم واقترانه بزواج جديد، مؤكدة أن الانفصال جاء بسبب الإيذاء النفسي الذي تعرضت له. في تصريحاتها عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، قالت: "كفاية حقًا، كفاية بجد، كفاية كلام مزعج، كفاية تدخل غير مبرر وكثرة الشائعات التي لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت ميكا البغدادي أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدة أن القرار جاء بعد تجربة صعبة ومؤلمة لها، وطالبت بوقف انتشار الشائعات والكلام السلبي، مشيرة إلى أن كل شخص يستحق الاحترام والكرامة.