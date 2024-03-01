بأرخص الأسعار.. تعرف على زينة رمضان 2024 في مصر، تجهيز المنزل لاستقبال شهر رمضان يعتبر أمرًا أساسيًا للمسلمين، حيث يسعون لتهيئة الأجواء المناسبة لهذا الشهر الكريم. وقد وُجدت العديد من أشكال زينة رمضان المعدة خصيصًا لتزيين المنازل، إلا أنه لاحظ الكثيرون ارتفاعًا في أسعار الزينة مقارنة بالعام الماضي.

تتنوع زينة رمضان بشكل كبير، حيث تشمل الشرائط الملونة والأضواء المعلقة في الشوارع، ويمكن استخدام الشموع والفوانيس والمصابيح الزجاجية لخلق أجواء رمضانية خاصة وجميلة. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الديكورات المختلفة التي يمكن استخدامها لتجميل المنزل وجعله مهيأً بشكل مثالي لاستقبال هذا الشهر الفضيل.

باستمرار، سنتناول توضيحات أكثر حول هذا الموضوع في السطور القادمة.

أسعار زينة رمضان 2024

يوجد ارتفاع كبير في أسعار زينة رمضان هذا العام مقارنة بالعام السابق بقيمة تزيد عن 50% وتصل في بعض المنتجات إلى 100%، وتنتشر في الأسواق أنواع غير معروضة من قبل من الديكورات تناسب التطور الحديث في الصناعة، والاسعار تتفاوت وتختلف حسب المادة المصنوع منها الزينة، وطول الفرع واحتوائه على إضاءة أم لا، ولقد أصبح أقل فرع زينة بقيمة 25 جنيهًا،ونتعرف على بعض الأسعار فيما يلي:

أسعار الفوانيس الصغيرة تبدأ بين 10 لـ 50 جنيها.

أسعار فوانيس الزينة الكبيرة حسب حجمها تبدأ من 200 وتصل لـ500 جنيه.

تعليقة خشب فانوس 3 دور بسعر 85 جنيهًا.

أسعار زينة الهلال والنجمة من 5 إلى 100 جنيه.

فروع الإضاءة تبدأ من 40 جنيه.

مبخرة خشب من 30 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار الديكورات الخشبية من 20 إلى 500 جنيه.

كوب أشكال رمضانية سخن وبارد بسعر 10 جنيهات.

أسعار فروع زينة رمضان 2024

تتراوح أسعار فروع الزينة حسب المواد التي يتم الصنع منها وطولها وطريقة تشغيلها. وهذه بعض الأمثلة على أسعار فروع الزينة فيما يلي:

فرع نور بطول 3 متر مصنوع من الكريستال ومتنوع الإضاءة بسعر 75 جنيهًا.

فرع زينة فوانيس ورقية بطول 2.5 متر بسعر 25 جنيهًا.

فرع نور نحاس بطول 3 متر بسعر 120 جنيهًا.

فرع زينة قماش مثلثات بطول 4 متر بسعر 35 جنيهًا.

فرع نور ليد بإضاءة ثابتة أو متغيرة تتراوح أسعاره بين 30 و120 جنيهًا.

فرع نور بطول 8 متر بسعر 60 جنيهًا.

أشهر أماكن بيع زينة رمضان 2024

أشهر المناطق لبيع زينة رمضان ما يلي: