"أهلًا رمضان "إمساكية شهر رمضان 1445-2024

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أهلًا رمضان إمساكية
"أهلًا رمضان "إمساكية شهر رمضان 1445-2024

 "أهلًا رمضان "إمساكية شهر رمضان 1445-2024، مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024، ينشغل الكثيرون في دول الوطن العربي بالتحضيرات لاستقبال هذا الشهر الفضيل، تسود البلاد حالة من البهجة والهدوء، حيث يبدأ المواطنون في التجهيزات اللازمة وشراء المستلزمات الضرورية لهذا الشهر الكريم. 

ومع اقتراب الوقت، يشعر الجميع بالرغبة الملحة في معرفة الموعد النهائي لبداية رمضان، بالإضافة إلى الاطلاع على جداول الإمساكية وأوقات الصيام والإفطار.

إمساكية شهر رمضان 2024

قد ورد أنه أعلن رسميًا أن يوم 11 مارس سوف يكون بداية شهر رمضان لعام 2024، وهو الموافق ليوم الاثنين، كما أنه سوف يمتد لمدة ثلاثين يومًا، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أُجريت من قبل معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، كما يشار إلى أن اليوم الأول من شهر رمضان سوف يكون هو اليوم الأقصر في الصيام.

إمساكية شهر رمضان 2024 لشهر مارس

يمكننا تحديد إمساكية شهر رمضان لعام ذلك بشهر مارس من خلال البيانات التالية:

  • الإثنين 11 مارس (1 رمضان): مدة الصيام 13 ساعة و18 دقيقة، ووقت السحور الساعة 2:23، ووقت الإفطار الساعة 6:01.
  • الثلاثاء 12 مارس (2 رمضان): سوف تكون مدة الصيام فيه 13 ساعة و20 دقيقة، أما وقت السحور سوف يكون الساعة 2:22، بينما وقت الإفطار الساعة 6:02.
  • الأربعاء 13 مارس (3 رمضان): مدة الصيام 13 ساعة و22 دقيقة، ووقت السحور الساعة 2:20، ووقت الإفطار الساعة 6:02.
  • الخميس 14 مارس (4 رمضان): قد ورد أنه بالنسبة إلى مدة الصيام 13 ساعة و24 دقيقة، بينما وقت السحور الساعة 2:19، أما عن وقت الإفطار الساعة 6:03.
  • الجمعة 15 مارس (5 رمضان): مدة الصيام 13 ساعة و25 دقيقة، ووقت السحور الساعة 2:18، ووقت الإفطار الساعة 6:03.

إمساكية شهر رمضان 2024 لشهر أبريل

لنستكمل عرض إمساكية شهر رمضان الكريم لذلك العام من خلال توضيح مواعيد الإمساكية في شهر أبريل بالآتي:

  • الإثنين 1 أبريل (22 رمضان): مدة الصيام 13 ساعة و58 دقيقة، ووقت السحور الساعة 1:56، ووقت الإفطار الساعة 6:14.
  • الثلاثاء 2 أبريل (23 رمضان): مدة الصيام 14 ساعة، ووقت السحور الساعة 1:54، ووقت الإفطار الساعة 6:14.
  • الأربعاء 3 أبريل (24 رمضان): مدة الصيام 14 ساعة ودقيقتين، ووقت السحور الساعة 1:53، ووقت الإفطار الساعة 6:15.
  • الخميس 4 أبريل (25 رمضان): مدة الصيام 14 ساعة و4 دقائق، ووقت السحور الساعة 1:52، ووقت الإفطار الساعة 6:16.
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