تدشين أول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان

أعلنت سلطنة عمان عن تدشين "بنك الاستثمار العُماني" المملوك بالكامل للحكومة، كأول بنك استثماري متخصص في السلطنة، وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البنك أنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا، وسيقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

ويركز البنك في إطار سعيه نحو تعزيز قائمة امتيازاته التجارية خلال الأعوام المقبلة على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية، ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نطاق عالمي.