تدشين أول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت سلطنة عمان عن تدشين "بنك الاستثمار العُماني" المملوك بالكامل للحكومة، كأول بنك استثماري متخصص في السلطنة، وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني، والهيئة العامة لسوق المال.

 

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البنك أنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا، وسيقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات، وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

 

ويركز البنك في إطار سعيه نحو تعزيز قائمة امتيازاته التجارية خلال الأعوام المقبلة على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية، ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نطاق عالمي.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

رسميًا الحكومة تعلن الحد الأقصى لأسعار الألبان والجبن والأرز والفول والعدس والزيت والسكر

عاجل: وزير التموين يُطمئن المواطنين بخفض أسعار السكر خلال شهر رمضان

عـــاجل| حقيقة منح الحكومة قرض دون فوائد وعلاج بالمجان للأسر قليلة العدد

عاجل.. رد زيدان النهائي على تدريب مانشستر يونايتد

عاجل.. بيريرا يُهدد بالاستقالة بسبب حكم نهائي كأس مصر

الصحف الأوروبية صباح اليوم| توتوسبورت: مانشستر يونايتد يستهدف ضم ظهير أيمن الصن: ليفربول موافق على بيع لويس دياز

آخرهم نجيب ساويرس.. 5 رجال أعمال وقفوا "وقفة رجالة" مع الأهلي

اليوم.. مواجهات حاسمة في جولة مثيرة لأندية الصعيد بالقسم الثاني