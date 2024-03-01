بدء صرف معاشات شهر مارس اليوم بالزيادة الجديدة



تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بداية من، اليوم الجمعة، صرف معاشات شهر مارس لجميع المستحقين بالزيادة الجديدة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 15%.

وتفتح 1700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية أبوابها تنفيذا لقرار الهيئة القومية، إلى جانب جميع الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفق بيان أمس الخميس، إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة يأتي تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.