انكماش النشاط الصناعي في الصين لخامس شهر على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر


واصل النشاط الصناعي في الصين انكماشه لخامس شهر على التوالي في فبراير شباط، وعلى الرغم من حشد بكين موارد كبيرة لتحفيز البناء والاستثمار الأجنبي والاستهلاك.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة الأول من مارس آذار، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين 49.1 في فبراير شباط، مقابل 49.2 في يناير كانون الثاني.

واستقر المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة عند 49، فيما تباطأ مؤشر طلبات التصدير عند 46.3 مقارنة بـ47.2 في يناير كانون الثاني.

أما مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي (الذي يقيس ثقة الشركات في قطاعي الخدمات والبناء) فقفز عند 51.4 من 50.7.

وعلى صعيد مؤشر مديري المشتريات المركب (الصناعي والخدمي) لدى لصين، فاستقر عند 50.9 في فبراير شباط.

وعادة ما تتسم قراءة مؤشر مديري المشتريات في الصين بعدم الموثوقية في فبراير شباط بسبب عطلة العام القمري الجديد التي تصعب من الحصول على صورة واضحة حول الزخم الاقتصادي، وفقًا لما قاله كبير الاقتصاديين لدى Pinpoint Asset Management في تصريحات لـsouth china morning post.

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