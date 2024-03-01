رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يجتمع بسكان المدينة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم

اجتمع المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بعدد من سكان مدينة سوهاج الجديدة لمناقشة مطالبهم، والمشكلات التى تواجههم، ومقترحاتهم لتطوير المدينة والنهوض بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتواصل مع سكان المدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، والعمل على تذليل أي عقبات إن وجدت.

شارك بالاجتماع نواب ومعاونو رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الإدارات المختصة بالجهاز.



واستهل المهندس محمد عبدالله، الاجتماع بالترحيب بالسكان، وعرض ما تم من أعمال منذ بدء فترة توليه منصب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ثم بعد ذلك أعطى الكلمة لكل ساكن لعرض مطالبه، والمشكلات التى تواجهه، ومقترحاته لتطوير المدينة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن من أهم النقاط التى تم مناقشتها فى الاجتماع، المواصلات العامة، ومنها حاجة السكان لزيادة تشغيل أتوبيسات مجلس الأمناء من وإلى مدينة سوهاج الأم، إلى مناطق مختلفة بمدينة سوهاج الجديدة.



وقام رئيس الجهاز بمناقشة السكان عن المواعيد المطلوبة لخط سير الأتوبيسات، وتم تحديد المواعيد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن هذه المواعيد سيتم تجربتها لمدة أسبوع للنظر فى مدى توافقها مع جميع سكان المدينة من عدمه، مع المتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز.



وقال رئيس الجهاز، إنه تم مناقشة مشكلة قطع كابلات الكهرباء أثناء الحفر من أصحاب بعض قطع الأراضي، مشيرًا إلى أنه يتم الإصلاح الفوري لها، وتحرير محضر لمن قام بالقطع، مطالبًا أصحاب قطع الأراضى بتوخى الحذر أثناء الحفر حتى لا يتم إحداث أى تلفيات بالمرافق.



ونوه رئيس الجهاز عن أنه تم مناقشة وجود بعض أعطال فى شبكة الإنترنت والتليفونات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للمتابعة المستمرة لإصلاح جميع الأعطال، وتوفير خطوط إنترنت أرضى لمناطق ٥٥ فدانا، و٣٢ فدانا.



كما تم مناقشة زيادة منظومة المخابز بالمدينة، وتوفير مقر شهر عقارى لعمل التوكيلات، ومدارس تخدم منطقة ١٣٨ فدانا، ومنطقه ٤٢ فدانا، ومنطقة ابنى بيتك ٣، وبعض الأعمال المتعلقة بالكهرباء ببعض الشوارع بمنطقة الإسكان الاجتماعى، وتوفير مواصلات داخلية ببعض المناطق، وضرورة وجود معهد أزهري، ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات بمدينة سوهاج الجديدة.



وبشأن الوحدات المغلقة، أوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه كلف لجنة الضبطية القضائية بالجهاز بإرسال انذارات لجميع الوحدات المغلقة، ومن لم يقم بالسكن بالوحدة المخصصة له سيتم إرسال مذكرة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لسحب هذه الوحدات.



كما تم إرسال إنذارات لجميع المحال التجارية التى لم يتم تشغيلها، وفى حال عدم التشغيل سيتم السحب وفقًا لما هو منصوص عليه بقانون الإسكان الاجتماعي، وقد تمت الاستجابة وتم تشغيل هذه المحال، بجانب مناقشة خدمة توصيل الغاز الطبيعي.

