رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يلتقي نظيره الياباني لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين

في إطار تنفيذ خطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتواصل مع الشركاء وأصحاب المصلحة، وفي إطار سعي الهيئة تبادل الخبرات مع الهيئات الرقابية المماثلة على المستوى الدولي والاقليمي، التقى اليوم الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور Yamanaka Shinsuke رئيس هيئة الرقابة النووية باليابان وذلك في مقر هيئة الرقابة النووية اليابانية.



واستهل اللقاء بترحيب الجانب الياباني بالاجتماع وسعي الهيئة المصرية الدائم للتعاون مع نظيراتها. وخلال الاجتماع تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين كل من الهيئة المصرية واليابانية.



وخلال الاجتماع استعرض الاستاذ الدكتور سامي شعبان أهم ما حققته الهيئة من نجاحات في ظل الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لتحقيق استقلالية هيئة الرقابة المصرية بما يمكنها من تحقيق رؤية الهيئة وتنفيذ سياساتها لحماية المواطنين والممتلكات والبيئة من المخاطر الأشعة المؤينة.



وقد اتفق الجانبان على بدء التواصل بين فريقي العمل في الهيئتين الرقابيتين لصياغة إطار مؤسسي يتم من خلاله التعاون وتبادل الخبرات ولا سيما في مجال التدريب وبناء القدرات وإدارة المعرفة.

