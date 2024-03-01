الأسهم اليابانية تسجل إغلاقًا قياسيًا وسط مكاسب القطاع التكنولوجي

سجل مؤشر نيكي الياباني مستويات قياسية خلال جلسة الجمعة الأول من مارس آذار وأغلق على ارتفاع بنحو 2%، بدعم من المكاسب الواسعة للأسهم الأميركية في جلسة الخميس.

وأنهى المؤشر الجلسة عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفع إلى 39910 نقاط، متجاوزا ذروة قياسية عند 39426 بلغها خلال جلسة في وقت سابق من الأسبوع. أما على مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر 2%.

فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 2709 نقاط.

وانتعشت معنويات المتعاملين بعد أن أغلق مؤشرا S&P 500 وNasdaq جلسة يوم الخميس عند أعلى مستوى على الإطلاق، بدعم من أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبعدما أسهمت بيانات التضخم الأميركية في دعم رهانات المستثمرين بشأن خفض معدل الفائدة في يونيو حزيران.

وقفزت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، والتي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 17% هذا العام، فارتفع سهم Tokyo Electron ذو الثقل على المؤشر نيكي 4.1%، وصعد سهم Advantest بنسبة 3%.

كما ارتفع سهم SoftBank التي تركز على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي 1.3%.

ومن بين القطاعات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، ارتفع الآلات الكهربائية 2.05% ليصبح ثالث أكبر الرابحين بعد قطاع شركات التعدين الذي زاد 2.63%، وقطاع منتجات النفط والفحم الذي تقدم 2.07%.