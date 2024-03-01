أسعار الذهب تتراجع وتتداول قرب أعلى مستوى في شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر

انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة الأول من مارس آذار لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأميركي.

وكشفت البيانات الاقتصادية في أميركا أمس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل 2.4% في يناير كانون الثاني  وهو أقل مستوى منذ فبراير شباط 2021، ومقارنة بـ2.6% في ديسمبر كانون الأول.

ويركز مسؤولو الفدرالي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقال كبير المحللين لدى سيتي إندكس مات سيمبسون: ساد الارتياح في الأسواق مع عدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، وابتهج تجار الذهب من حقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي".

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا. ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

كما تتجه الأنظار نحو بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1% إلى 2052.8 دولار للأونصة. ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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