بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت

جولة أفريقية بين Al Ahly vs Young Africans اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي الأخيرة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 في ستاد القاهرة الدولي تتوج بأهمية فائقة، لا سيما لجماهير الفريق الحمراء التي تتطلع إلى رؤية فريقها يتصدر المجموعة بأداء مقنع ومبهر. إذ تمثل هذه المواجهة فرصة ذهبية للفريق لإظهار قوته وتأكيد تفوقه على المنافسين، ولن ترضى الجماهير بأقل من النجاح في هذه المرحلة المهمة من البطولة القارية.

تأتي هذه المباراة بعدما استطاع الأهلي ويانج أفريكانز التأهل رسميًا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. وقد شهدت الجولة السابقة منافسة قوية حيث حقق الأهلي فوزًا على ميدياما، في حين تعادل يانج أفريكانز مع شباب بلوزداد. هذه النتائج جعلت الأهلي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

ومع أن الأهلي حسم تأهله إلى دور الثمانية بنجاح، إلا أن أدائه في المرحلة الأولى من البطولة لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يرقَ تمامًا لتطلعات جماهيره. وبالتالي، فإن هذه المباراة ضد يانج أفريكانز تأتي كفرصة للفريق لاستعادة زخمه وإثبات قدرته على المنافسة على لقب البطولة.

من جهة أخرى، يعتبر ستاد القاهرة الدولي مكانًا تاريخيًا للأهلي وجماهيره، حيث شهد العديد من اللحظات الحاسمة والانتصارات الكبيرة. ومن المتوقع أن يمتلئ الملعب بالجماهير المتحمسة التي تتوق لدعم فريقها ومساندته في هذه المواجهة الحاسمة.

بالتوقيت.. متي ميعاد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024 تعد حدثًا مهمًا في عالم كرة القدم، حيث يتطلع الجمهور بشغف لمتابعة أداء فريقهم المحبوب في هذا اللقاء الحاسم. يتوقع الكثيرون أن تكون هذه المباراة فرصة لفريق الأهلي لتأكيد تفوقه وإظهار أدائه المتميز في البطولة.

تأتي هذه المباراة في ظل تألق فريق الأهلي الذي تمكن من حسم تأهله لدور الثمانية بشكل مبكر، ولكن بالرغم من ذلك، فإن جماهير النادي تطمح في رؤية فريقهم يستمر في تحقيق الانتصارات ويحتفظ بمكانته في صدارة المجموعة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يلا شوت

وحدد كاف موعد مباراة الأهلي القادمة ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

استقبل.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

تأتي مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024 محط أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي الكبير، حيث يترقبون بشغف فتح باب البث لمتابعة الحدث الرياضي المثير. ومن خلال شبكة قنوات بي إن سبورت، التي تحمل راية النقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا، يضمن الجمهور العربي الوصول إلى كافة تفاصيل المباراة وأحداثها بتغطية متميزة واحترافية.

وسيكون الجمهور قادرًا على متابعة كافة التحليلات والتعليقات الخاصة بالمباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، التي ستكون القناة الناقلة لهذا اللقاء الناري. من خلال تلك القناة، سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بجودة عالية للصورة وتغطية شاملة لكافة جوانب المباراة، بدءًا من التشكيلة الأساسية للفريقين وحتى تحليل أداء اللاعبين.

يعتبر هذا النقل التلفزيوني الحصري فرصة لمحبي الرياضة للتواصل مع الأحداث الكروية الكبرى في قارة إفريقيا، ومتابعة أداء الفرق العريقة مثل الأهلي ويانج أفريكانز بشكل مباشر وشيق. ومن المتوقع أن يتابع الملايين من المشاهدين في الوطن العربي هذا اللقاء بشغف وحماس، في مشهد يبرز دور كرة القدم كلغة مشتركة تجمع الناس عبر الحدود والثقافات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز على نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات التردد : 11054.

: 11054. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. الخطأ: 2\3. التردد : 10810.

: 10810. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. الترميز : 27500.

: 27500. الخطأ: 2\3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024؟

البث المباشر لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024 سيكون متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى عبر خدمة "بي إن كونكت".

حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري ابطال إفريقيا

لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا إلى طاقم تحكيم من بنين. ويتألف الطاقم التحكيمي المعين لهذه المباراة من الحكم البنيني لويس ديجيندو الذي سيكون حكمًا للساحة، بينما يشغل إريك ايمافو دور المساعد الأول، ولوسيان هوتنونو دور المساعد الثاني، وتنيسيلا ديدجيناتشي سيكون حكمًا رابعًا. وسيقوم الحكم السوداني نصير مأمون بشارة بمراقبة سير المباراة.

تعتبر هذه التعيينات جزءًا من الجهود المبذولة لضمان سير المباراة بشكل عادل ومنصف، حيث يتم اختيار الحكام بعناية لضمان حكم محايد ومتمكن للقاء. ويعكس اختيار الحكم البنيني ومساعديه خبرة وكفاءة في المجال، مما يضمن تقديم أداء متميز في إدارة المباراة واتخاذ القرارات الصائبة في اللحظات الحاسمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، بيرسي تاو ورضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مباراة يانج أفريكانز

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي على النحو التالي

1- الأهلي 9 نقاط.

2- يانج أفريكانز 8 نقاط.

3- شباب بلوزداد 5 نقاط.

4-ميدياما الغاني 4 نقاط.

الأهلي ضد يانج أفريكانز.. صراع صدارة المجموعة

يتطلع فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى مواصلة مسيرته الناجحة في دوري أبطال إفريقيا 2024، حيث يستعد لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في المباراة اليوم. يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وتأكيد صدارته للمجموعة الرابعة، حيث يتصدر الفريق المجموعة برصيد 9 نقاط، وقد ضمن بالفعل التأهل إلى دور الثمانية.

خلال مشواره في المجموعة، خاض الأهلي 5 مباريات، حيث استطاع الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة، دون تلقي أي خسارة حتى الآن. يظهر هذا التفوق اللافت للنظر قوة وثبات الفريق، وقدرته على التصدي للتحديات المختلفة في المباريات.

بقيادة مارسيل كولر، يعمل الفريق على تحفيز لاعبيه وإعدادهم بشكل جيد للمواجهة القادمة، حيث يسعى المدرب السويسري إلى استغلال النقاط القوية لفريقه وتجنب الثغرات التي قد تعرضه للمخاطر. يضع الأهلي الأمل في لاعبيه الذين أظهروا أداءً مميزًا خلال المباريات السابقة، حيث تمكنوا من تسجيل 5 أهداف واستقبال هدف واحد فقط.

باعتباره المتصدر للمجموعة وبتأكيد التأهل، يبقى للأهلي التركيز والاجتهاد لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، وبذلك يؤكد تميزه وإمكانيته في المنافسة على اللقب في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.