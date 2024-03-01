قوات الاحتلال تعتقل مسؤول أمني كبير في حماس

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بوابة الفجر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت قياديا أمنيا كبيرا في حركة حماس، موضحة بأنه كان مسؤولا عن أمن قادة الحركة.

وحسب تقرير الهيئة فإن المسؤول المعتقل كان "مكلفا بتنظيم أمن رؤساء المكتب السياسي لحماس، بما في ذلك رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقدم للقوات الإسرائيلية معلومات استخباراتية قيمة عن قادة حماس في غزة، بالإضافة إلى معلومات حول الأيام التي سبقت هجوم 7 أكتوبر والأيام الأولى للحرب".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين أن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين إسرائيليين وأمريكيين وغربيين يعتقدون أن السنوار لا يزال مختبئا في الأنفاق تحت خان يونس ولم ينتقل إلى رفح.

يذكر أن السنوار من مواليد عام 1962، اعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021. 

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