الأمم المتحدة تكشف حصيلة ضحايا ومصابي الصراع بالسودان خلال 11 شهرًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

كشف فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غزة، اليوم الجمعة، عن مقتل 14600 شخص على الأقل وإصابة 26 ألفا آخرين بالصراع في السودان.

وأضاف تورك، أن ما يحدث في قطاع غزة مذبحة يجب وقفها، موضحًا أن قتل وتشويه المدنيين في قطاع غزة بلغ مستوى غير مسبوق، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في غزة، إلى أنه لا توجد حدود للأهوال في قطاع غزة.

ويأتي ذلك وسط تقارير فلسطينية تفيد بوقوع عشرات المذابح على يد القوات الإسرائيلية في غزة، حيث قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيد و132  إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

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