انطلاق بطولة الجمهورية للقوس والسهم بمشاركة 11 هيئة





تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم على ملاعب بتروسبورت بالقطامية بمشاركة 270 لاعب ولاعبه يمثلون 11 هيئة، وتستمر منافساتها على مدار يومين.

ويشارك في البطولة أندية الحرس الجمهوري والصيد المصري بالدقي وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية واتحاد الشرطة الرياضي والصيد بالإسكندرية والمقطم ووادي دجلة وجولدن أرو وطلائع الاسطول، وتعد البطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

وتعد بطولة الجمهورية الحالية من البطولات الأساسية التي سيتم عن طريقها تحديد من سيمثل المنتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في فرنسا.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر منافسات البطولة لتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.