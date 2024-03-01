انطلاق بطولة الجمهورية للقوس والسهم بمشاركة 11 هيئة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


 

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم على ملاعب بتروسبورت بالقطامية بمشاركة 270 لاعب ولاعبه يمثلون 11 هيئة، وتستمر منافساتها على مدار يومين.

ويشارك في البطولة أندية الحرس الجمهوري والصيد المصري بالدقي وطلائع الجيش والمؤسسة العسكرية بالهايكستب والمؤسسة العسكرية بالإسماعيلية واتحاد الشرطة الرياضي والصيد بالإسكندرية والمقطم ووادي دجلة وجولدن أرو  وطلائع الاسطول، وتعد البطولة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للقوس والسهم.

وتعد بطولة الجمهورية الحالية من البطولات الأساسية التي سيتم عن طريقها تحديد من سيمثل المنتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في فرنسا.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر منافسات البطولة لتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al Ahly اليوم(0-0).. مشاهدة الأهلي × يانج أفريكانز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال إفريقيا 2024

يلا كورة لايف Al Ahly vs Young Africans (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

بث مباشر مباراة الأهلي 0 - 0 يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

جارية بث مباشر "حرب كروية" Ahly (0 - 0).. مشاهدة مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز 4k الشوط الثاني دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

شاهد مباراة الأهلي بث مباشر مجانا (0-0).. مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا 2024

مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت | دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر Ahly (0 - 0) جارية.. مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز الشوط الثاني 4k في دوري أبطال أفريقيا

شاهد دون اشتراك.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز | دوري أبطال إفريقيا