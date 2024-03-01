حماس تعلن مقتل 7 رهائن إسرائيليين جدد في غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد حركة حماس، الجمعة، أن 7 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة قد قُتلوا إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأوضحت أن عددَ المحتجزين الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية للجيش الاسرائيلي في قطاعِ غزةَ قد يتجاوز 70 أسيرا.

وأشارت إلى أن الحركة حرصت طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، ولكن بات واضحا أن القيادة الاسرائيلية تتعمد قتل أسراها للتخلصِ من هذا الملف.

وتابعت: "نؤكد أن الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياءَ أو 10 هو نفس الثمن الذي كنّا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتْلهم عمليات القصف الإسرائيلي".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه المبكر الحديث عن توصل حكومته إلى صفقة تهدئة مع حماس قريبا.

وشدد نتنياهو على أن هدف المفاوضات هو منح العملية العسكرية الوقت اللازم للانتصار الحاسم.

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