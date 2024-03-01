أشرف عبدالناصر يكتب: أنا أكتر واحد بيحبك.. ليو ميسي الأفضل في التاريخ

الأسطورة الأرجنتينية «ليونيل ميسي، اللاعب الذي كان سببًا في سعادتي وتعلقي بشكل لا يصدق بكرة القدم، وخاصة برشلونة وبلا شك منتخب الأرجنتين، وكل فريق تواجد فيه ليو لا أتردد في مساندته حتى لو كان المنافس بلدًا عربيًا، وذلك كما حدث في أولى جولات كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث كنت مشجعا لرفاق ميسي في مباراتهم أمام المنتخب السعودي الشقيق.

ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم



أكرر دائمًا بأن الأمر تم اعتماده رسميًا ونهائيًا، حيث أصبح "أبو تياجو" أفضل لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة، خاصة بعد أن رفع أغلى الألقاب "كأس العالم" في ملعب لوسيل وسط دموع فرحة الحاضرين من مشجعي الأرجنتين ومحبي ليو.

تلك اللحظة لن أنساها، ويكأن بلدي مصر هي التي فازت بكأس العالم.. ولن أنسى نبرة صوت المعلق التونسي عصام الشوالي وهو يقول شيل يا طويل العمر شيل، شيل الذهب شيل.. شيل الموندو شيل.. شيل العالم شيل.



كنت دائمًا أتحدى أصدقائي عشاق مدريد بأن برشلونة ستتغير مكانتها مع ميسي وكان لا يخذلني، حيث كان صديقي الذي أنتظر رؤيته أسبوعيًا مرتين في الليجا وأعرق البطولات في القارة العجوز "دوري أبطال أوروبا"، وحين تغيب برشلونة عن المباريات كان حالي كطفل حزين إذا غاب عنه والديه.



لن ولم أنسى لياليه أمام مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، فهو أكثر من زار شباكهم، لن أنسى حينما كنت أعود من دراستي وأتوجه لمشاهدة الكلاسيكو مع أصدقائي من مشجعي الفريق الملكي وعلى الأغلب كنت من يعود لبيته سعيدا بسبب ليو.، لما لا فهو سبب فرحتي وهو أيضًا سر تعاستي إن غاب وخسر.

لذلك.. لا أحتاج لمعرفة أسباب كره جماهير مدريد لميسي فتلك الليالي وما فعله بفريقهم تجعلهم يرغبون في محوها من ذاكرتهم وهذا يوجّهنا لسؤال هام.. ما هو تاريخ برشلونة أمام الريال وعدد بطولاتها ما قبل ميسي ووقت رحيله؟.. هنا ستعرف الفارق.

حقا.. أنا مُمتن لكل ما قدمه ميسي في مشواره الكروي ولن أمل أبدا من دفاعي عنه وعن تاريخه أمام الجميع ولا يوجد شك أبدا بأنني أكثر من يحبك يا ليو.



ميسي فاز بالمونديال وحسم المنافسة مع جميع منافسيه عن الأفضل في تاريخ المستديرة ويأتي في مقدمتهم مواطنه دييجو أرماندو مارادونا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وفي الحقيقة ليو لا يحتاج للقب لإثبات أفضليته على الجميع لكن كرة القدم في عصرنا الحالي تعترف بلغة الأرقام وفي اعتقادي ميسي حقق جميع الألقاب وحطم الأرقام الخاصة بالجوائز الفردية.



اللاعب الأكثر فوزا بالكرة الذهبية بثماني مرات وهي الجائزة الأغلى عالميًا وتاريخيًا على المستوى الفردي، حيث يأتي في المركز الثاني البرتغالي رونالدو 5 مرات، كما تصدر ليو قائمة الفائزين بالحذاء الذهبي برصيد 6 جوائز يليه صاروخ ماديرا 4 مرات، بجانب تفوقه على الأخير في عدد الفوز بجميع الألقاب على المستوى الجماعي حيث توج نجم التانجو ب45ـ لقبا مقابل 35 لقب لقائد البرتغال.

الشئ الوحيد الذي يتفوق رونالدو على ميسي في المقارنة بين الثنائي هو عدد الأهداف ومنطقيًا هي مقارنة ليست عادلة بسبب زيادة معدل المباريات التي خاضها البرتغالي حيث لعب مواجهات أكثر من ميسي وهنا لا تجوز المقارنة ووجب التوضيح أن ميسي رغم أن مبارياته التي لعبها أقل لكنه صنع أكثر من رونالدو وهذا دليل على أنه لاعب شامل حرفيا.



والشيء بالشيء يذكر.. ميسي هو أكثر اللاعبين في التاريخ تسجيلًا للأهداف خلال عام واحد بتسجله 91 هدف عام 2012، متفوقا على الألماني جيرد مولر الذي أحرز 85 هدف عام 1972.

هذا هو ميسي.. لاعب كرة القدم كما يجب أن يكون، اهتمامه دومًا بالملعب فقط ليس نجمًا في الإعلانات والدعايا كباقي اللاعبين.

لدي الكثير لأحكيه عنك يا ليو وما فعلته أمام الفرق الإنجليزية وما قاله عنك أسطورة التدريب بيب جوارديولا ويوهان كرويف وغيرهم من الأساطير.



ليو.. في نهاية مقالي، أتمنى مقابلتك وأتوقع حدوث ذالك رغم أن صعوبة الأمر لكنه وارد وقد يكون قريبًا يا صديقي.