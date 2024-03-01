المكتب الثقافي المصري بالمملكة المتحدة يستضيف أبناء الجالية المصرية في لندن

أعلن المكتب الثقافي المصري في لندن، اليوم الجمعة، عن استضافة أبناء الجالية المصرية بالمملكة المتحدة، مؤكدًا بأن اللقاء حظي باهتمام كبير من جانب أعضاء المكتب الثقافي برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية بالمملكة المتحدة وأيرلندا.

وجاء اللقاء بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اللقاء السابق بين أبناء الجالية المصرية في بريطانيا والقنصلية المصرية، والذي عقد على تنقية زووم في شهر أغسطس من العام الماضي، والذي تم الاتفاق خلاله على أن يكون اللقاء الحالي من خلال استضافة مباشرة لأبناء الجالية بمقر المكتب الثقافي بلندن.

وأفتتح الدكتورة رشا كمال اللقاء بكلمة رحبت فيها بالحاضرين وقدمت عرضا تقديميا عن الخدمات التي يقدمها المكتب الثقافي المصري بلندن للمبعوثين والطلبة المصريين في بريطانيا، مستعرضة كذلك أوجه التعاون القائمة بين القنصلية المصرية والمكتب الثقافي لخدمة الطالب المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رشا كمال، أبرز الخدمات التي يقدمها المكتب الثقافي المصري بلندن مثل خدمات توثيق الشهادات العلمية والتعاون مع القنصلية المصرية في هذا الشأن، فضلا عن إبراز دور المكتب الثقافي في احتواء كافة الدراسيين المصرين وأبناء الجالية المصرية في بريطانيا بشكل عام من خلال القيام بالعديد من الأنشطة التي تستهدف ربط أبناء الجالية بالوطن الأم مصر، والمساهمة في توفير المناخ المناسب للدارس المصري لتحقيق في الاستفادة من الخبرات العلمية ببريطانيا وتحقيق الغرض من بعثته الدراسية.

كما شهد اللقاء إلقاء مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا كلمة رحب فيها بالحضور مقدما التهنئة أ/ سارة حسن وأ/ منى أحمد، بمناسبة انتخابهم ممثلين لحزب العمال في وستمنستر وكنزنجتون وتشيلسي ضاربين مثلا مشرفا للشباب المصري في بريطانيا، مشيرا لأهمية تحفيز الشباب المصري للمشاركة في الحياة السياسية ومتمنيا أيضا أن يكون اللقاء نواة لبداية كيان لشباب المصريين في بريطانيا.

ومن جانبه، أعرب القنصل العام محمد أبو الخير، عن سعادته بلقاء أبناء الجالية، مشيدا بالنتائج المتميزة التي حققها اللقاء السابق على تقنية زووم من تقريب المسافات بين القنصلية وأبناء الجالية، وقام بعرض سريع لأنواع الخدمات التي تقدمها القنصلية، وبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين أنواع هذه الخدمات من خلال تطوير مبنى القنصلية.

وتحدث خلال اللقاء القنصل محمد رأفت، والقنصل جومانا أعسر عن دورهم في تسهيل كافة المعاملات المشتركة بين القنصلية وأبناء الجالية المصرية في المملكة المتحدة، وشهد اللقاء الإجابة على تساؤلات السادة الحضور والرد على كافة الاستفسارات.

وفي ختام اللقاء ألقت المستشارة سارة حسن عن وست مينستر كلمة أعربت فيها عن سعادتها بجذورها المصرية واستعدادها الكامل بالتعاون لتقديم كافة الخدمات التي تتطلبها الجالية المصرية في وستمنستر، وتم الاتفاق على أن يكون اللقاء القادم لأبناء الجالية على تقنية زووم في خلال شهرين.